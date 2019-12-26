Как и кто продает в Беларуси подозрительные iPhone 2 26.12.2019, 18:32

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И все по закону?

Подвальные мастера набили руку на стареньких iPhone 7 и переключились на свежие iPhone Xr. Несколько человек рассказали onliner.by, как заказывали в ООО «Гаджет-Техно Вип» эту модель, но получили совсем не тот аппарат, который хотели. Что на сайте магазина, что в объявлении в интернете цена «эрки» очень заманчива — 1290 рублей за базовую версию на 64 ГБ. Это примерно на 200 рублей дешевле, чем в среднем по рынку. Логичного объяснения столь низкой цене нет: зачем магазину продавать дешевле, если смартфоны разметают (особенно в праздничный сезон) и за полторы тысячи рублей? Причем за подозрительно низкую цену обещают кипу подарков: защитное стекло, переходник, чехол, автомобильный держатель, прикуриватель с USB, пауэрбанк и еще два презента на выбор.

Житель Гомеля заказал iPhone Xr. Сам забрать девайс не смог, попросил знакомого рассчитаться с курьером. Курьером оказался водитель маршрутки — это, в принципе, уже говорит об уровне магазина абсолютно все. Кассового чека, по словам покупателя, не было. Зато в товарном чеке под жирным штампом можно рассмотреть давно знакомую нам уловку: «товар восстановленный (бывший в употреблении)». Но различить надпись сложно. Продавцы таким образом выполняют обязательство: по закону должны сообщить, что товар б/у, — вот они и сообщают.

Так лучше видно:

Важный момент: официально восстановленные iPhone и то, что продают в подобных магазинах, не имеют ничего общего.

Самое главное: у настоящих восстановленных iPhone (они же «рефы», RFB) есть официальная гарантия, и эти смартфоны нужно активировать при первом включении — все точно так же, как с новыми аппаратами.

Здесь же продают уже активированные устройства, то есть самые что ни на есть подержанные, с истекшей либо начатой гарантией. Только вот девайсы почему-то в пленках и в запечатанной упаковке — согласитесь, подержанный товар обычно выглядит совсем не так. К тому же большие сомнения в легальности происхождения вызывает наклейка. Отличия от оригинала существенные: разница как в самом размере наклейки (Apple с ее вниманием к мелочам такого никогда не допустит), так и в количестве размещенной информации.

Коробка iPhone Xr из «Гаджет-Техно Вип»

Официальный сайт Apple позволяет проверить, активирован ли смартфон, и если да — покажет дату завершения гарантийного обслуживания (если активация была менее 12 месяцев назад). Вот ссылка. Обязательно проверьте серийный номер аппарата именно на этой странице, как бы вы ни спешили и ни хотели поскорее забрать телефон. Если вы покупаете новый iPhone либо официальный «реф» (или наивно в это верите), смартфон не должен быть активирован.

На сайте gadget-tehno.by много интересного: «Политика конфиденциальности» не кликабельна, рассрочки и кредиты продавец «временно» не предоставляет, адрес юрлица указан с ошибкой — есть только Острошицкий агрогородок, но никак не Острошитский. Само собой, на сайте обилие положительных отзывов, только их происхождение предельно сомнительное. Если поискать «покупателей» по фамилиям и именам в соцсетях, обнаружатся интересные детали. К примеру, одна девушка приехала в Минск за iPhone из Костомукшы (это аж в Карелии), а другая — из Перми.

Раздел «Для покупателей» вызывает острый приступ дежавю: все ну очень похоже на то, что было на i-cupertino-by.com из весенней публикации. Самый интересный пункт — 7.7: «Покупатель соглашается с тем, что Товар бывший в употреблении (как отдельные его единицы, так и весь Товар в целом), может не отвечать техническим характеристикам и требованиям, предъявляемым к новому Товару, и иметь следующие недостатки: потеря сигнала сотовой связи, потеря сигнала wi-fi, отказ работы дисплейного модуля или передней панели, выход из строя контроллера питания, плохая работа сенсора, плохая работа динамиков и микрофонов, не исправность процессора, неисправность модема, и другие неисправности связанные с износом платы.Перечисленные выше недостатки считаются оговоренными в соответствии с законом „О защите прав потребителей“ Также на бывшем в употреблении товаре могут быть установлены не оригинальные запчасти и отличаться от устанавливаемых запчастей на заводе изготовителе».

По сути, это значит, что вам легально могут продать товар с любым вышедшим из строя модулем — камера, сенсор, микрофон, процессор и так далее. Для законной продажи такого устройства нужно соблюсти только одно условие — уведомить покупателя, что товар бэушный.

Зарытая собака

Звоним в gadget-tehno.by под видом покупателя. Разговор вышел занимательным:

— Хотел бы заказать iPhone Xr на 64 ГБ.

— Есть в наличии, можем доставить.

— С телефоном все в порядке? Цена какая-то низкая.

— Конечно в порядке. Телефоны все оригинальные, есть на мировой гарантии, есть на гарантии сервисного центра.

— А разница? Гарантия же одна должна быть — мировая.

— Нет, есть восстановленные телефоны, а есть невосстановленные. Вам какой нужен?

— Вот у вас на сайте iPhone Xr…

— Он восстановленный.

— Где об этом сказано?

И тут консультант принялась объяснять. Смотрим объявление:

Вроде никаких упоминаний, что товар подержанный и может представлять собой кирпич с логотипом Apple за 1300 рублей. От консультанта удалось добиться подробностей: мол, нажмите «Характеристики», там все сказано. Нажимаем:

И опять ничего. Неужто продавцы действительно обманывают? Рука уже тянется писать письма в ДФР, ИМНС, ГУВД и организации с другими страшными (по крайней мере, хочется в это верить) для недобросовестных предпринимателей аббревиатурами. Но консультант в последний момент элегантно захлопывает ловушку: «Нажмите „Все характеристики“». Последняя колонка раскрывает суть: «IPhone Xr - сотовый телефон (бывший в употреблении)».

Выдержка из документа Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ): «В соответствии с абзацем восемнадцатым пункта 4 Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г №31 (далее — Правила продажи по образцам), до момента заключения договора продавец должен довести до сведения покупателя, помимо прочей, информацию о том, что товары были в употреблении или в них устранялся недостаток (недостатки), в том числе об имеющихся в товарах недостатках. При этом такая информация размещается непосредственно с наименованием товара и размещается (доводится) до сведения потребителей в сети Интернет, т. е. на сайте интернет-магазина (пункты 4, 6 Правил продажи по образцам)».

Что считать наименованием товара? По логике вещей это название, которое должно выглядеть примерно так: «iPhone Xr 64 ГБ подержанный». Но трактовка наименования может быть широкой, к тому же в документе ни слова о том, можно ли размещать сведения о бэушности за двумя кликами: «Характеристики» и только потом «Все характеристики». С этим и другими вопросами неделю назад мы обратились в МАРТ. В ведомстве подтвердили факт получения нашего обращения, но точные сроки подготовки ответа не назвали.

Не новый, а «состояние нового»

«Гаджет-Техно Вип» кроме своего сайта продает товары через другие торговые площадки. Выглядит объявление так:

Слово «оригинал» в данном случае означает только одно — это действительно iPhone, а не условный «китайфон» с ОС Android, замаскированной под iOS. Цепляемся за графу «Состояние» — «Новое». Казалось бы, продавец уже не отвертится. По такому объявлению обратившийся к нам покупатель заказывал iPhone и получил смартфон с истекшей гарантией. Но все опять оказалось очень хитрó.

Мы связались с руководством магазина. Человек на другом конце провода представился директором ООО «Гаджет-Техно Вип». Отвечать на вопросы он согласился только в письменном виде (особенности орфографии и пунктуации сохранены).

— Почему в самом наименовании товара на сайте gadget-tehno.by не сказано, что смартфон — б/у? Цитата п. 4 Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли: «продавец должен довести до сведения покупателя информацию о том, что товары были в употреблении […] такая информация размещается непосредственно с наименованием товара».

— В соответствии с п. 4 Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам информация о том, что товары были в употреблении размещается с наименованием товара;Данная норма соблюдается на сайте, в сведениях о товаре в наименовании товара.

Информация что товар бывший употреблении представляется в документе подтверждающем факт оплаты (товарном чеке). В соответствии с п. 6 ст. 7 Закона «О защите прав потребителей» Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении, потребителю должна быть предоставлена информация об этом.

— Почему указано, что состояние новое? Покупатели заказывали смартфоны по этому объявлению, но получили подержанный и активированный товар.

— В каждом объявлении прописана цена нового и цена восстановленного телефона. Изначально в заголовке даже указываем что телефоны НЕ НОВЫЕ а состояние новых. Т.к они не имеют внешних повреждений, ни следов износа на которые даётся время на проверку и бесплатное сервисной обслуживание. В самомтелефоне заменены запчасти на новые за исключением самой платы. Сама плата остаётся оригинальная и пробивается на оригинальность на сайте Apple.

В соответствии ч. 4 ст. 16 Закона, если при реализации потребителю товаров по образцам, описаниям товаров, содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным в фотографиях или иных информационных источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет, потребителю не предоставлена возможность получить необходимую и достоверную информацию о товаре в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от приобретения товара без возмещения продавцу расходов, связанных с доставкой такого товара . Таким образом, если бы потребителю не была предоставлена вся необходимая информация о Товаре в момент доставки, то потребитель имел право отказаться от приобретения товара. Однако если потребитель в момент передачи ему товара не отказывается от товара, а принимает его, это также свидетельствует об обладании всей полнотой информации, которая представлена в документах.

— Почему подержанные товары вы продаете в защитных пленках и в запечатанных упаковках? Это выглядит как попытка выдать б/у товар за новый.

— Пленки наклеиваются заводом изготовителем запчастей, по сути новый телефон мало чем будет отличатся по внешнему виду и работе от телефона восстановленного не компанией Apple. Запечатываются чтобы товар имел презентабельный не загрязненный вид.

Выглядит попыткой выдать б.у. за новый только для тех кто хочет купить новый за пол его цены, по факту у нас нет такого умысла, и все перечисленное раннее свидетельствует об этом.

— Мы звонили под видом покупателя в ваш магазин. Почему представитель вашего магазина называет подержанный телефон восстановленным, хотя в описании он — «бывший в употреблении»? Причем это случилось только после нескольких уточнений. У восстановленных (RFB) iPhone сброшена официальная гарантия Apple, смартфон нужно активировать как новый. Восстановленный и подержанный — не одно и то же.

— Правильно все говорят .Восстановленный слова синонимы:возобновленный, возрожденный, воскрешенный, воспроизведенный (приведен большой список, показывающий многообразие русского языка. — Прим. Onliner). Восстановленный не может быть не б.у. и не подержанным т.к. товар восстанавливают и реставрируют путем замены старых деталей на новые в товаре бывшем в эксплуатации.

Не все в РБ как и других странах зарабатывают достаточно что бы позволить купить себе продукт от компании Apple за те деньги что они продаются в мире и у нас в стране, поэтому и прибегают к альтернативе нового устройства с такими же функциями и товарным видом. Хотя многие идут и покупают в рассрочку, в кредит и платят скрытые проценты, после всех выплат цена телефона оказывается в два раза выше средней рыночной.

Кто умеет считать свои деньги и не может себе позволить купить в данный период жизни новинку от Apple, тот или покупает бюджетный Андройд или покупает восстановленный телефон.

В общем, директор ООО «Гаджет-Техно Вип» подтвердил очевидное: такие магазины отлично прикрыты с правовой стороны.

Налоговая: главное — не замалчивать проблему

В Минской областной налоговой инспекции нам рассказали, что знают об этом магазине, но предъявить ему что-либо сложно. Один из сотрудников управления оперативных мероприятий рассказывает:

— Как правило, подержанные товары продаются по цене гораздо ниже среднестатистической, если просто посмотреть цены на торговых площадках. Конечно, при равной цене будет больше доверия к известному продавцу с давней историей работы, а не к молодому магазину. Но люди гонятся за дешевизной, в связи с чем нередко возникают проблемы с качеством.

— На что обращать внимание, если решил купить телефон через интернет-магазин?

— Людям нужно быть более бдительными и внимательными при приобретении дорогостоящих товаров. Вы же покупаете дорогую вещь — просто поищите информацию о юрлице. Видите сайт с подозрительно низкой ценой, нет возможности оплаты картой-рассрочкой, а прием безналичных платежей временно приостановлен — ничего хорошего этот магазин уже не сулит.

Конкретно по магазину, который сейчас рассматриваем, сразу найдется много ссылок на форумы с предупреждениями от покупателей.

Кроме того, новые телефоны в обязательном порядке должны маркироваться контрольным информационным знаком. Если товар б/у — маркировки не будет. И, конечно, обязательно должен быть кассовый чек.

Другой момент, который должен насторожить покупателя, — невозможность приехать за товаром самому, в пункт самовывоза. Недобросовестные магазины работают, как правило, через курьеров или вообще обращаются к водителям маршруток — напрямую с продавцом покупатели не пересекаются.

— Как людям вернуть свои деньги, если они приобрели б/у телефон под видом нового?

— Налоговая инспекция не поможет вернуть ваши деньги, это гражданско-правовые отношения. Причем при обращении в суд потребителю будет сложно доказать, что он приобрел товар ненадлежащего качества. Данный вывод можно сделать исходя из общения с обманутыми гражданами. Нужно понимать, что на рынке страны очень много восстановленных телефонов марки iPhone.

Что такое восстановленный телефон? Это товар, в котором могут быть заменены детали, у него есть износ и так далее. Недобросовестные фирмы устанавливают в эти устройства самые дешевые, недолговечные комплектующие, которые, как правило, имеют очень ограниченный срок службы. Купили телефон, он проработал, к примеру, неделю и сломался. Чека и других доказательств, что товар куплен в данном интернет-магазине, нет. Соответственно, доказать что-либо крайне тяжело.

Желательно фиксировать разговор с продавцом. Если по телефону консультант сказал, что телефон новый, а вам привезли подержанный, и есть запись разговора — тогда ваши шансы гораздо выше. Иначе получается слово продавца против слова покупателя: представители магазина будут утверждать, что предупреждали вас о б/у (восстановленном) товаре, и раз уж купили — то какие к ним претензии? Кроме того, наверное, лучше отказаться от покупки привезенной продукции у этого продавца.

— В Беларуси указом №510 запрещена проверка субъектов хозяйствования, которые моложе двух лет. Значит, владельцы этих магазинов потом просто закроют одно юрлицо и откроют другое?

— Согласен, откроют. В настоящее время регистрация юридических лиц происходит по заявительному принципу и значительно упрощена (для нее достаточно иметь поверенное лицо с доверенностью и копией паспорта). И некоторые недобросовестные участники рынка этим пользуются. Учредителями обычно являются граждане других стран — зачастую Российской Федерации. SIM-карты, как правило, зарегистрированы на подставных лиц.

Однако если законодательство ограничивает проведение проверок фирм-двухлеток, это не означает, что виновные лица так и будут на протяжении этих 24 месяцев действовать безнаказанно.

При наличии достаточных оснований недобросовестный субъект может быть привлечен к ответственности и до истечения двухлетнего срока.

— Какие основания достаточные?

— Людям стоит проявлять активность и сообщать обо всех случаях в государственные органы. Проблему нельзя замалчивать. Нужно обращаться в милицию, налоговую инспекцию, исполнительные комитеты. Эти магазины — в поле зрения налоговых органов, по ним проводятся определенные контрольные мероприятия.

Если будет достаточное количество документов, подтверждающих покупку товара у конкретного недобросовестного продавца, он будет привлечен к административной ответственности. Также налоговые органы будут способствовать его исключению из единого реестра налогоплательщиков.

Если после покупки выяснилось, что товар оказался бывшим в употреблении или восстановленным, а заявлен как новый, и такой случай не единичный — следует также использовать свои законные права на обращение в государственные органы. Но повторюсь, что все действия продавца следует по возможности фиксировать и опять же, как бы это банально ни звучало, требовать от него кассовый чек.

Хочу отметить, что привлечение недобросовестных субъектов хозяйствования к административной ответственности — лишь вопрос времени и активной позиции граждан, пострадавших от действий таких «предпринимателей». Если вы также стали жертвой недобросовестного продавца, рекомендуем обратиться по телефону горячей линии (8 017 229 79 79) либо на адрес электронной почты инспекции МНС по Минской области imns601@nalog.gov.by.

В налоговой особенно подчеркивают: если уж вы купили некачественный товар — обязательно пишите письма во все госорганы, какие только вспомните.

Ситуация во многом парадоксальная: одни предприниматели для развития своего дела проходят, по их словам, через бюрократию и массу проверок на чистоту, другие же легко находят варианты по трактовке официальных документов в свою пользу.