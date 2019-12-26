В РФ татарские активисты выпустили шоколадные монеты к 750-летию Золотой Орды 5 26.12.2019, 22:16

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По словам активистов, главная цели акции — популяризация их национальной истории.

Активисты Союза татарской молодежи "Азатлык" выпустили к 750-летию Золотой Орды и празднованию Нового года шоколадные монеты. Об этом они сами рассказали "Idel.Реалии".

— С намерением обрадовать детей, желая поднять им настроение, в то же время не забывая о воспитательной работе, Союз татарской молодежи "Азатлык" уже второй год готовит вкусные подарки. Если в прошлом году татарские активисты подарили шоколадки с фотографиями Гаяза Исхаки и Садри Максуди, то в этом году детей ждут сокровища Золотой Орды, — рассказали они.

Шоколадка сделана в виде монеты. Внутри — "качественный бельгийский молочный шоколад", рассказывают в "Азатлык". На одной стороне монеты тамга Менги Тимура, и надпись: "Государству Золотая Орда 750 лет", на другой изображен рисунок барса и солнца. По словам Наиля Набиуллина, монета исторически верна.

— Именно такие монеты выпускались в столице Золотой Орды — городе Сарай во времена Узбек хана, в период 1336-1337 годы. Почему именно Узбек хан? Во-первых, на его время приходится наибольший расцвет Золотой Орды. Во-вторых, символ барса, который похож на герб Татарстана, что важно как для воспитательно-образовательного аспекта, так и проведения исторических параллелей, — уверен он.

По словам активистов, всего выпущено 2 000 шоколадок Золотой Орды, которые будут распространяться через родителей.

Главные цели этой акции, как подчеркивают активисты, — популяризация национальной истории, в частности истории Золотой Орды; напоминание о 750-летнем юбилее Золотой Орды и повышение национального самосознания и расширение кругозора детей.

— Очень важной и большой задачей является заинтересовать детей нашей великой, богатой национальной историей, и для этого необходимо применять различные способы."Азатлык" уже несколько лет ищет и находит новые методы для повышения национального самосознания, и считает необходимым идти даже на нестандартные шаги, например, выпуск шоколадок. Уверены, что детям будет интересно получить на Новый год сокровища Золотой Орды, — рассказали активисты.

В 2019 году отмечается 750-летие Золотой Орды. Татарские активисты провели несколько мероприятий, посвященных этому событию. Так например, в июне они раздали 10 тысяч флажков в Болгаре, а в начале июля главный редактор газеты "Тюркский взгляд" и председатель "Азатлык" Наиль Набиуллин пробежал марафон от стен Казанского Кремля до Болгар.