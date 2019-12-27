Российский электромобиль «Монарх» не сумел доехать до собственной презентации 16 27.12.2019, 22:45

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Рендер электромобиля “Монарх” / © ООО «Новые технологии Сибири»

Возникают сомнения, что электромобиль вообще увидит мир.

Прототип нового российского электромобиля не доставили на презентацию в Москву. Разработчики утверждают, что инцидент связан с «логистическими проблемами». Однако СМИ сообщают, что руководство проекта на заплатило перевозчиком, пишет сайт naked-science.ru.

Презентация нового российского электромобиля «Монарх» прошла в Москве без самого авто. Авторы проекта объяснили, что якобы «Монарх» не успели привезти из Новосибирска.

Но на самом деле выяснилось, что руководитель проекта, новосибирский предприниматель Алексей Пономаренко не заплатил транспортной компании «КаргоАвиа Экспресс» за перевоз электромобиля.

Стоимость «Монарха» оценивается в полтора миллиона российских рублей (около 24 тысяч долларов США). Авторы проекта еще летом показали, как ведется дело с созданием автомобиля. Но в результате сорванной презентации возникают сомнения, что электромобиль увидит мир.