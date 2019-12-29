Медики назвали пять лучших способов избежать похмелья 10 29.12.2019, 21:17

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Простые способы хорошо себя чувствовать на следующее утро после праздника.

Пора праздников и корпоративов уже не за горами, поэтому стоит запастись действенными методами защиты от похмельного синдрома, пишет lenta.ua.

Какие же способы помогут хорошо себя чувствовать на следующее утро после вечеринки:

1. После употребления алкоголя следует выпить молока. Хоть такой способ кажется не особо привлекательным, зато он убережет от похмелья: молоко известно своей способностью нейтрализовать действие вредных веществ.

2. Классический метод: перед застольем принять по 1 таблетке активированного угля на каждые 10 кг.

3. В течение всего праздника стоит пить как можно больше простой питьевой воды. Это ускорит процесс вывода алкоголя.

4. Откажитесь от употребления жирных блюд, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на печень.

5. Перед вечеринкой (за пару часов) выпейте немного спиртного.