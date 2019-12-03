10 продуктов, которые бодрят лучше кофе 1 3.12.2019, 8:25

Диетолог уверяет, что они позволят «летать, как бабочка».

Главный залог победы над подавленным состоянием – бодрый старт рабочего дня. А чтобы справиться с апатией и хандрой и получить заряд энергии на весь день – не обязательно пить кофе.

Нутрицеолог и фитнес-диетолог Анна Елкина назвала некоторые продукты, которые не наносят вреда здоровью, но при этом бодрят организм лучше, лучше, чем любимый для многих кофейный напиток. Она коротко охарактеризовала их в своем Instagram, пишет obozrevatel.com.

Первым врач выделила шоколад, но только качественный. По ее словам, он помогает получить гормоны радости, "на которых будете летать как бабочка".

Диетолог назвала топ-10 бодрящих продуктов

На второе место в этом списке диетолог поставила воду.

"Частая причина усталости – обезвоживание организма. Начинайте утро со стакана воды и будет вам счастье", – отметила она.

Далее Елкина посоветовала кушать ягоды – тогда заряд витаминов и энергии будет обеспечен. А также фрукты, с акцентом на цитрусовые – витамин С заставит организм проснуться и наполнит бодростью.

Помимо этого, диетолог призвала употреблять орехи – так как они очень питательны и содержат много полезных веществ, "заставляя" мозг работать активнее.

Не остался вне ее внимания и зеленый чай, который хоть и содержит кофеин, но при этом является антиоксидантом. Он придает заряд бодрости на больший период, нежели кофе.

"Любимая овсянка содержит море клетчатки, является сложным углеводом и дает много сил на весь день. Впрочем, как и большинство круп", – охарактеризовала Елкина еще один бодрящий продукт в своем списке.

Туда же добавила бананы, подчеркнув, что не рекомендует часто употреблять их активно худеющим. Но если сил не хватает – они станут отличной заменой сладкому.

Также, по ее словам, не менее бодрящим эффектом обладают любимые источники белка – яйца. В частности, имеют полный аминокислотный состав, помогающий организму активно работать.

В конце диетолог, признавшись, что не является сторонником вегетарианства, отметила пользу мяса и рыбы. Она подчеркнула, что на переработку белка организм тратит не мало времени, а чувство сытости после белковой пищи сохраняется дольше, следовательно, сил и энергии тоже будет больше.

"Любители кофе, теперь вы знаете, что еще хорошенько бодрит – рекомендую выбрать более полезную альтернативу", – подытожила Елкина.