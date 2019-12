Российских богачей с «золотыми» паспортами высылают из США на родину 4 3.12.2019, 13:19

Америка стала лидером этого процесса.

Ситуация с отзывом паспортов у Олега Дерипаски и еще у двух обвиняемых по уголовному делу полковника ФСБ Черкалина имеет довольно простое объяснение. Современный мир глобализируется все больше по правилам прозрачности, законности и неизбежности ответственности. Как известно, лидером этого процесса являются США, пишет «Новая газета».

Деньги любят тишину

Разберем это на примере. Если однажды информация о вашем уголовном преследовании в России или о включении вас в санкционный список где-нибудь в Канаде попадет в интернет, она останется там навсегда. Более того, переедет оттуда во все так называемые международные базы данных комплаенса вроде недремлющего World-Check (Refinitiv) или его конкурента WorldCompliance. Они индексируют данные сведения в ваш профиль и существенно повысят риск-фактор. Была у вас двойка по десятибалльной риск-шкале и зеленый цвет флажка, а после такого станет целых семь баллов, цвет флажка станет красным.

Этими базами данных пользуются не только западные банки, но и визово-миграционные органы власти многих европейских государств. Здесь не помогут доводы про «безосновательность», «отсутствие улик», «недопустимость делать выводы на основе статей» и хорошо известный принцип презумпции невиновности: «Никто не может считаться преступником, пока его вина не будет доказана вступившим в силу приговорам суда». Антикоррупционный и санкционный комплаенс работает по-другому. Каждый, кто хоть немного вовлечен в международную жизнь и мировую финансовую систему, должен об этом знать.

Не согласен с такими правилами — отдыхай в Крыму или переезжай в КНДР.

Тем более, что речь идет о программе «паспорт за инвестиции», а по сути — о покупке второго паспорта. Если вспомнить классическое определение гражданства из учебника, это «устойчивая правовая связь лица с государством, характеризующаяся наличием взаимных прав и обязанностей». Но если присмотреться к программе «золотых паспортов», то никакой устойчивой связи не прослеживается, да и с обязанностями у новоиспеченного гражданина тоже негусто. Жить в стране не нужно, защищать новую островную родину не требуется, даже налоги платить не надо, если не проживаешь там более 183 дней в году.

А вот с «экономикой» в части выдачи паспортов все должно быть чисто, прозрачно. Деньги, как известно, любят тишину. Поэтому западные визовые органы и банки как огня боятся любых административных, налоговых и уголовно-правовых рисков, а тем более фигурантов санкционных списков и прочих неприятностей, которые автоматически ставят красный флажок напротив вашего имени.

Первые ласточки

Не секрет, что одним из самых популярных направлений для получения «золотого» паспорта у российских граждан после Кипра была карибская федерация Сент-Китс и Невис (оставим за скобками процесс репатриации в Израиль). На заре программы нужно было купить недвижимость на 400 тысяч долларов США или вложить 250 тысяч долларов США в Фонд сахарной промышленности островов — и паспорт у тебя в кармане.

Даже ехать за ним не было необходимости. При этом паспорт обеспечивал безвизовый въезд как минимум в 136 государств мира. С начала действия программы в 2010 году таким документом обзавелись многие бизнесмены и чиновники. Они ласково называли его «банановый паспорт». Но вечно этот праздник длиться не мог.

Вердикт FinCEN (подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями) был строг: островная программа «гражданство за инвестиции» способствует совершению финансовых преступлений». Паспорт давали «всем и вся» без каких-либо усиленных проверок.

Властям США не понравилось, что с паспортом островов по миру катаются иранцы из санкционных списков и китайцы, замешанные в серьезных финансовых преступлениях.

А весной 2016 года произошел первый из громких случаев отзыва инвестиционного гражданства. Власти Сен-Китс и Невис лишили паспортов семейную пару Каплан из США. Причиной стали обвинения, выдвинутые против супругов Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Решение было принято еще до момента судебного разбирательства США, и при его вынесении не был учтен факт успешного прохождения парой всех проверок на благонадежность, в том числе с привлечением специализированной детективной компании.

Остров невезения в океане есть

В июле-августе 2018 года в центре скандала оказалась программа «золотых» паспортов соседнего островного государства Антигуа и Барбуда. В ноябре 2017-го гражданином этой карибской республики стал индийский миллиардер Мехул Чокси, владелец сети из более четырёх тысяч ювелирных магазинов. В Индии против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве на 2 млрд долларов США, жертвой которого стал Национальный банк штата Пенджаб.

Уголовное дело в Индии было возбуждено в январе 2018 года, когда Мехул Чокси уже стал гражданином Антигуа и Барбуда и вышел из гражданства Индии. На момент оформления гражданства карибской республики он успешно прошел все необходимые проверки на благонадежность, включая проверку по линии Интерпола.

Власти карибского государства заявили, что в данном случае могут существовать основания для отзыва гражданства. Однако они не будут принимать поспешных решений и должны полностью разобраться в сложившейся ситуации. По их информации, преследования со стороны индийских властей могут быть не в полной мере обоснованы — в частности, в связи с тем, что основной фигурант дела — племянник Мехула Чокси, а власти Индии до сих пор не объявили самого Мехула Чокси в розыск по линии Интерпола.

Так или иначе, до выяснения всех обстоятельств дела он имеет право на защиту по законам Антигуа и Барбуда, потому что является гражданином этой страны. Однако премьер-министр островного государства прямым текстом заявил, что видит основания для отзыва гражданства, не приведя дополнительных уточнений.

Ничего личного, просто бизнес

Но вернемся к героям прошлой недели. В начале ноября власти Кипра объявили о пересмотре решений о выданных «золотых» паспортах. Причина — усиленный контроль со стороны властей США, начавшийся в мае прошлого года. Именно под давлением американских властей банки Кипра начали массово закрывать счета россиян и связанных с ними лиц летом прошлого года.

За год такой практики, по сведениям главы ЦБ Кипра, было закрыто 230 тысяч счетов. Теперь под давлением американских и европейских властей последовала очистка состава натурализованных граждан. Например, недавно инспектировать Кипр отправлялась целая делегация Конгресса США во главе с Мэксин Уотерс (Maxine Waters), председателем комитета по финансовым услугам Палаты представителей.

С 6 апреля 2018 года Олег Дерипаска находится в американском санкционном списке SDN. Как следует из приведенной OFAC идентифицирующей информации, у Дерипаски, помимо российского, имеется еще и киприотский паспорт. В обосновании включения в санкционный список перечисляются сведения о серьезных нарушениях всех трех «правил игры».

Как выяснили члены международного консорциума журналистов-расследователей в начале 2018 года, заявление Олега Дерипаски о получении паспорта Кипра было удовлетворено в 2017 году, но лишь со второго раза. Первое заявление было отклонено в 2016 году из-за наличия информации от бельгийских властей о проводимом расследовании по факту отмывания денег через покупку собственности на десятки миллионов. Однако Дерипаска предоставил властям острова справку о прекращении производства по данному делу из-за недостатка улик и доказательств, полученную от некого Бюро королевского уполномоченного Брюсселя (Bureau of the Royal Commissioner of Brussels). Поэтому повторное заявление Дерипаски от 24 марта 2017 было удовлетворено. А через год Олег Владимирович проснулся, уже будучи под санкциями США.

Так что здесь нет ничего личного. Киприотские власти просто не хотят иметь ничего общего с попавшим под санкции лицом. Именно поэтому имя Дерипаски и попало в список. Как следует из анонса про отзыв паспортов, под процедуру попали еще два лица, замешанные в финансовых преступлениях и коррупции.