Кто спровоцировал скачок доллара в Беларуси? 8 3.12.2019, 14:41

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Фото: Reuters

Такого резкого изменения курса иностранной валюты в сторону увеличения не было давно.

Конец ноября ознаменовался для белорусов резким ростом не только курса доллара, но и подорожанием всех валют из корзины Нацбанка – что доллара, что евро, что российского рубля.

Обычно белорусский рубль «ходил по коридору» вслед за российским собратом: куда российский рубль – туда и белорусская валюта. Но на этот раз курс Центробанка России и близко не похож на устремившуюся вверх кривую, нарисованную на излете осени 2019–го Нацбанком Беларуси. Если на торгах Белоруской валютно–фондовой биржи все три составляющие валютной корзины дружно росли семь дней подряд, то в России курс колебался, не делая серьезных рывков. С 21 по 28 ноября доллар подрос на 3,2 %, евро – на 2,66 %, российский рубль подорожал на 2,61 %.

Такого резкого изменения курса иностранной валюты в сторону увеличения не было давно, и видимых объяснений (потрясений на мировых рынках или в России) нет. В чем причины резкого падения белорусского рубля? Об этом корреспондент «Белорусы и рынок» поинтересовался у старшего аналитика «Альпари» экономиста Вадима Иосуба.

– Действительно, нынешние скачки курса никак не связаны с ситуацией в России. Там курс колеблется у отметки в 64 рубля за доллар. Это история именно про белорусский рубль, который заметно просел за последнюю неделю. И, что важно, никакого внятного и подтвержденного официальными данными экономического объяснения этой ситуации дать невозможно. Ведь в белорусской экономике с начала недели и даже месяца ничего не изменилось в такой степени, чтобы столь резко менялся курс сразу трех валют. Ведь не выросли же с понедельника зарплаты, нет никаких поводов считать, что резко выросло кредитование.

В отсутствие явных макроэкономических новостей можно предположить, что, возможно, это связано с частной историей – с большой покупкой валюты отдельными крупными по белорусским меркам предприятиями. Дело в том, что наш валютный рынок довольно узок и мал, и если нескольким предприятиям необходимо купить пару десятков миллионов долларов, то такой спрос моментально сказывается на курсе. Для нашего рынка это серьезная сумма, и если по каким–то причинам осуществить закупку валюты необходимо в сжатые сроки, то просадка белорусского рубля неизбежна.

Почему я делаю такой вывод о резком скачке? Очень похожая история (без явных макроэкономических причин) была в конце нынешнего лета. Что характерно, такая же история наблюдалась и в конце августа 2018–го: тогда взлет курса доллара действительно объяснялся (постфактум) тем, что крупные предприятия покупали валюту. И когда этот одномоментный спрос заканчивался, курс корректировался в обратном направлении.

Что это за предприятия, никто никогда не говорит, это не публичная информация, но в Беларуси не так много компаний, которые способны закупить в течение нескольких дней десятки миллионов долларов. Это наши промышленные гиганты – «Беларуськалий», два НПЗ, БМЗ. Возможно, кому-то из них, или другим предприятиям, необходимо было погасить валютный кредит или оплачивать импортные контракты.

Понятно, что эти средства фиксированы в одной валюте, но так как Нацбанк не может устанавливать собственные соотношения между долларом, евро, российским рублем и белорусским, то растет сразу вся валютная корзина. При этом доллар вырос заметно сильнее двух других валют потому, что на мировых торговых площадках он потяжелел. Необходимо отметить, что на международных площадках сейчас все довольно спокойно – ни на одном из рынков нет заметных валютных скачков. Поэтому все сейчас происходящее – сугубо наша, белорусская история.

Чего ждать дальше? Может ли восходящий тренд быть поддержан не только предполагаемым фактором закупок валюты белорусскими предприятиями? Теоретически да, но эти факторы не очевидны и о них приходится гадать. Это может быть крупная рублевая помощь нашим предприятиям, которую они решили бы конвертировать в валюту. Обычно у нас такие вещи оформляются указами с грифом «для служебного пользования», так что даже если подобная субсидия была, через официальные каналы мы о ней не узнаем. Этим предположениям трудно найти фактическое подтверждение.

По моему мнению, в декабре не стоит ожидать существенного подорожания валюты. Да, перед Новым годом денежные выплаты разного рода резко возрастают, но возрастают и расходы домохозяйств. Поэтому, я считаю, тенденции роста курса не просматривается. И если наблюдаемая сегодня картина – действительно следствие закупки валюты некими предприятиями, то последует неизбежный откат. Если же причина роста курса (пока неопределимая) в чем–то другом, то этого отката может и не произойти. Сегодня недостаточно внутренних факторов, которые позволяли бы делать конкретные прогнозы.

Что касается российского фактора, то и у наших соседей не ожидается каких–то потрясений: цена на нефть стабильно держится у одной отметки, речь о новых санкциях не ведется. Ни на что другое в последние лет пять российский рубль не реагировал сколько–нибудь серьезно. Так что до Нового года он наверняка не будет делать резких движений.