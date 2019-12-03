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Правда о «выборах»
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Путин повторяет судьбу Милошевича

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  • Эль Мюрид
  • 3.12.2019, 16:02
  • 1,303
Путин повторяет судьбу Милошевича

Политические мотивы Европы в отношении главы Кремля прозрачны, как слеза младенца.

Политика Запада в отношении агрессора особо не меняется - вначале восстановление статус-кво до агрессии против Украины, затем - наказание агрессора. В том числе и персональное.

Так было с Милошевичем, так было с Саддамом Хусейном, почему Путин считает, что для него будет сделано исключение - непонятно.

Да, вопрос, были ли Милошевич и Саддам Хусейн агрессорами - дискуссионный. У Ирака, к примеру, исторические претензии и права на Кувейт обоснованы и даже посерьезнее, чем у России на Крым. В Ираке считают Кувейт иракским, а нынешнее положение связывают исключительно с последствиями колониального владычества англичан. Претензии Сербии на отторгнутое Косово вообще нелепо обсуждать.

Но о всем этом нет смысла дискутировать, так как сейчас речь о мотивах Европы и Запада в целом по отношению к тому, что они считают агрессией и к событиям 14 года на Украине.

Современный миропорядок держится на балансе трех международных систем - Венской, Вестфальской и Ялтинско-Потсдамской. И все три системы были довольно грубо нарушены Кремлем, который, похоже, вообще о них не имеет ни малейшего понятия.

Во всяком случае, трактует их предельно своеобразно - и не только в ситуации с Украиной.

Россия для Запада однозначно агрессор, но никакой "Бури в пустыне", понятно, никто проводить не станет. Будут решать задачу другими методами. Но будут - и в этом сомнений нет. Сейчас как раз появляется окно возможностей, когда часть задачи может быть решена. И хотя современные правящие элиты (в том числе и на Западе) очень сильно просели и деградировали, но упускать такую возможность они вряд ли станут (хотя, конечно, это оценка авансом - воможно, Запад и правда, деградировал сильнее, чем это кажется).

Эль Мюрид, "Главред"


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