Большинство эстонцев хотят повышения налогов на алкоголь и табак 3.12.2019, 17:28

Особенно такую инициативу поддерживают обеспеченные и образованные люди.

64 процента жителей Эстонии поддержали бы повышение акцизов на вредную для здоровья продукцию, например, на алкоголь и на табак, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Налогово-таможенного департамента (МТА), пишет postimees.ee.

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что полностью такое повышение поддержали бы 37 процентов респондентов и отчасти поддержали бы 27 процентов опрошенных, в то же время, не поддержала бы подорожание алкоголя и табака почти треть респондентов.

С предложением повысить акцизы на вредные для здоровья товары и продукты чаще были согласны женщины, чем мужчины, и эстонцы, чем неэстонцы, а также жители страны, более доверяющие правительству, чем те, кто правительством недоволен.

С повышением акцизов на товары, вредные для здоровья, в первую очередь были согласны люди с высоким образовательным цензом и удовлетворенные своим экономическим положением (более 1200 евро в месяц), чем респонденты с невысоким уровнем образования и низкими доходами (от 401 до 800 евро в месяц).

При этом скорее поддержат повышение акцизов те из опрошенных, кто чаще не употребляет, чем употребляет, и те, кто чаще всего не курит, чем курильщики.

Вместе с тем, половина респондентов не поддержала повышение акцизов на продукцию, вредную для окружающей среды: различные виды топлива, упаковку и прочее, тогда как за повышение акцизов на эту группу товаров высказались около 45% опрошенных.

За снижение налоговой нагрузки на людей с менее высокими доходами высказалось подавляющее большинство жителей Эстонии, при этом половина из опрошенных с таким предложением согласилась бы полностью, а противников такой идеи за год стало меньше на 12%.

В то же время, поддержка повысить налоговую нагрузку на тех, у кого высокие доходы, нашла менее активную поддержку — полностью или отчасти за это высказались две трети, а против — менее 30 процентов опрошенных жителей Эстонии.

Кроме того, 56 процентов жителей Эстонии полностью или отчасти убеждены, что в основном люди платят из страха перед наказанием, а 20 процентов с этим не согласны полностью и 7 процентов — отчасти.

В исследовании путем случайной выборки приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 15 до 74 лет, опрос проходил в течение августа и сентября. Опрос на эту тему проводится второй год подряд.

Целью исследования было выяснить мнение жителей Эстонии по поводу налоговой системы и их представления о налоговой дисциплине, о деятельности МТА, о нормах налоговой дисциплины, о рисках и мерах взыскания, о действующей в стране налоговой системе.