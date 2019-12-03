«На закупы» в Польшу: в декабре будут три «торговых» воскресенья 3.12.2019, 23:03

Хорошая новость в преддверии рождественских праздников для любителей шоппинга в Польше.

Хорошая новость для любителей шоппинга в Польше: в декабре перед рождественскими праздниками будет три «торговых» воскресенья, когда все магазины будут открыты для покупателей, передает «Радыё Рацыя».

Исключение именно для последнего месяца года прописано в законе о запрете торговли в последний день недели, принятом в прошлом году.

Таким образом, поехать «на закупы» можно будет 15, 22 и 29 декабря. 8 декабря действует запрет на торговлю.

Напомним, ограничение торговли в некоторые воскресенья было введено в Польше в прошлом году. Такой закон подписал президент страны Анджей Дуда. Согласно постановлению, только в последнее воскресенье месяца в магазинах можно работать. За нарушение - штраф до 100 тысяч злотых. В законе есть исключения для воскресений перед двумя праздниками - Рождеством и Пасхой.