На дорогах Беларуси повысили максимально разрешенную скорость 11 30.12.2019, 12:11

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Фото: БелТА

Где и на сколько?

На участках некоторых автомобильных дорог в Беларуси уже подняли максимально разрешенную скорость движения. В Минской области нам известно о трех таких участках, в каждом случае предельно допустимую скорость увеличили на 20 км/ч, пишет onliner.by.

Где?

В ГАИ Минской области корреспонденту Onliner назвали участки автомобильных дорог, где с 0:00 21 декабря была увеличена максимальная скорость движения.

Трасса Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь), с 10-го по 26-й км в обоих направлениях;

трасса Р58 (Минск — Калачи — Мядель), с 9-го по 20-й км в обоих направлениях;

трасса Р80 (Слобода — Паперня), с 8-го по 20-й км в обоих направлениях.

На сколько?

В каждом из этих случаев разрешенная скорость увеличена до 120 км/ч.

Установлены знаки «Ограничение максимальной скорости»: «120» (для легковых автомобилей и грузовых автомобилей с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны) и «100».

Где стоит ожидать?

В ГАИ Минской области сообщили о том, что решается вопрос об увеличении скорости на трассе М5 (Минск — Гомель).

Ранее министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров говорил о 16 участках автомобильных дорог в Беларуси, где предлагается дополнительно поднять скоростной режим. Кроме уже названных трасс Р28, Р58, Р80 и М5, речь шла о следующих дорогах:

М3 (Минск — Витебск);

М6 (Минск — Гродно);

М1 (Брест — Минск — граница России);

Р20 (Витебск — Полоцк — граница Латвии) и др.