«Гомсельмаш» проиграл в России суд, но платить не стал 4 4.12.2019, 15:06

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Теперь с завода деньги будут взыскивать принудительно.

Гигант белорусского машиностроения ОАО «Гомсельмаш» находится в сложной экономической ситуации: серьезные долги по кредитам, копеечная прибыль и приличные складские запасы готовой продукции на десятки миллионов долларов. Дошло до того, что даже с поставщиками нечем расплатиться и те вынуждены выбивать свои деньги через суд, пишет сайт «Сильные новости».

До начала этой судебной истории, в которой гомельчане оказались в роли ответчика, летом 2018 года ОАО заключило с ООО Завод «Краски КВИЛ» (г. Белгород) два контракта на поставку лакокрасочной продукции. Россияне производят, в том числе, и материалы для окраски комбайнов и тракторов. Общая сумма контрактов составила 2 млн. 189 тыс. росс. руб.

Свои обязательства российский партнер выполнил в полном объеме. «Гомсельмаш» же не смог расплатиться ни в течение, как было определено контактом, 90 календарных дней после поставки товара, ни в другие сроки, которые сторонами определялись дополнительными соглашениями. В итоге ООО Завод «Краски КВИЛ» обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ОАО «Гомсельмаш». При этом сумма иска заметно превышала первоначальную сумму контрактов. Вырос и основной долг, к которому прибавились пеня, неустойка и уплаченная истцом госпошлина. Все случилось по принципу рыночных отношений: не рассчитаешься сегодня — завтра заплатишь больше. Всего же гомельчане оказались должны своему российскому партнеру 3 млн. 042 тыс. 883 росс. руб. ( чуть больше $47 тыс.).

По сведениям «Сильных новостей», белорусская сторона в суд не явилась, ибо наличие долга не оспаривала. Арбитражный суд иск ООО Завод «Краски КВИЛ» удовлетворил в полном объеме. Решение вступило в законную силу, но «Гомсельмаш» его не выполнил. В связи с этим истец обратился в суд и 29 ноября получил исполнительный лист, по которому деньги с гомельчан будут взыскивать в принудительном порядке.