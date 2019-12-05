Как брестский «Рух» рвется в высшую лигу 1 5.12.2019, 12:35

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В команде шикарный по меркам первой лиги состав.

Сегодня, 5 декабря, пройдет первый переходной матч за право выступать в высшей лиге в сезоне-2020: "Рух" примет "Дняпро". Встреча начнется в 14.00. "Прессбол" за несколько часов до стартового свистка вспоминаем, как команда Андрея Зыгмантовича провела дебютный сезон в первой лиге.

Кто играет в "Рухе"

В команде шикарный по меркам первой лиги состав. Здесь хватает известных исполнителей, которые в недалеком прошлом не терялись в высшей лиге, а в карьере некоторых есть даже легионерский опыт. Среди них — Никита Букаткин, Вадим Демидович, Дмитрий Герман, Павел Челядко, Роман Степанов, Илья Колпачук, Максим Чиж, Павел Седько. В общем, узнаваемых фамилий хватает.

Еще несколько месяцев назад "Рух" располагался вдалеке от лидеров первой лиги и имел невысокие шансы на повышение. Впрочем, последняя треть чемпионата командe определенно удалась. Брестчане выдали беспроигрышную серию из десяти матчей и сумели взобраться на третье место.

Нападающий Вадим Демидович стал лучшим бомбардиром "Руха". В этом сезоне он преимущественно выходил на замену, но в итоге наколотил 12 мячей! А его молодой партнер Павел Седько набрал больше всех в команде ассистентских баллов — 10.

Где "Рух" проводит домашние матчи

Нынче команда ютится на стадионе "Юность". Ее вместимость — 2310 зрителей. К высшей лиге арена на данный момент едва ли готова. Сейчас, например, там отсутствуют осветительные мачты. "Есть подогрев и вся необходимая техника, чтобы убрать снег, если он вдруг выпадет. Единственный минус — освещение еще монтируется. На это потребуется около месяца. Поэтому матч с "Дняпром", увы, пришлось назначить на два часа дня", — рассказывал в интервью журналистам директор "Руха" Сергей Присяжнюк. Ранее в интервью телевизионщикам он отмечал, что стадионный вопрос еще не решен: "Вопрос о домашней арене для высшей лиги открыт. Может, как и "Милан" и "Интер", будем с брестским "Динамо" один стадион делить".

Кто тренирует "Рух"

На данный момент команду из Бреста возглавляет экс-тренер сборной Беларуси Андрей Зыгмантович. Однако в сентябре специалист оставил "Рух" по семейным обстоятельствам и поныне находится в отпуске. Команду принял его помощник Андрей Челмодеев.

"Рады, что по итогам дебютного и непростого сезона команде удалось занять третье место, дающее право на переходные матчи. Но лично у меня присутствует неудовлетворенность результатом. Все-таки хотелось опять почувствовать чемпионские эмоции, как в прошлом сезоне", — подвел итоги чемпионата Челмодеев.

Пока неизвестно, чем закончатся переходные матчи, а некоторые белорусские СМИ опубликовали список кандидатов на пост главного тренера "Руха" в будущем сезоне. В нем находятся известные специалисты, работавшие в минувшем сезоне в Казахстане, — Олег Дулуб и Александр Седнев.

Бюджет "Руха"

Бывший любительский клуб в прошлом году под свое крыло взяло брестское "Динамо". Команда весь сезон являлась его "фармом". А после того, как "Рух" вышел в первый дивизион и встал вопрос о возможном выходе в элиту глава "Динамо" Александр Зайцев отказался от финансирования команды. Клуб, по его словам, был продан, благодаря чему стал независимым. Сейчас "Рух" реально претендует на высшую лигу. А сам Зайцев в недавнем интервью признался в любви к "Руху": "Рух" более белорусский, "Динамо" — международное, но это не значит абсолюта. И в "Рухе" могут быть хорошие легионеры. Я не хочу заниматься двумя клубами параллельно, поэтому глубоко о таком вопросе не думаю. Выбрал "Рух". Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую".

Точных цифр бюджета "Руха" мы не нашли. Подозреваем, что по меркам первой лиги сумма внушительная. Команду спонсирует бельгийская компания Soncotra. Этих денег хватает, чтобы располагать качественным составом и быть единственной командой из Д2, которая позволила себе зарубежный сбор. Зимой "Рух" тренировался в Турции, а в сентябре побывал в Словакии.

"Готовы ли мы финансово к высшей лиге? Бюджет если вырастет, то ненамного. Он и сейчас немаленький. Мы же задачу выполняем", — рассказывал в ноябре директор клуба Сергей Присяжнюк.

В интервью Присяжнюк отметил, что невыход "Руха" в высшую лигу не станет катастрофой: "В любом случае будет время, чтобы перезагрузиться до старта следующего сезона. Хотя мы уже знаем, где недоработали в первую очередь. А где — переработали. Думаю, многие поймут. Знаем, как следует перестроить работу менеджмента и тренерского штаба".

А мы напомним, если "Рух" все же сумеет одолеть "Дняпро" и пробиться в элиту, то брестчане повторят путь борисовского БАТЭ, могилевского "Савита" и минских "Крумкачоў", которые тоже выходили в высшую лигу за два года после момента своего возникновения или возрождения.

Первый матч с "Дняпром" пропустит Никита Букаткин. Полузащитник в заключительном матче чемпионата получил красную карточку, а она, как известно, переносится и на переходные матчи.