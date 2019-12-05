Независимость — это не абстрактная ценность 1 5.12.2019, 15:10

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Это то, что напрямую касается каждого из нас.

Этот длинный, но очень важный текст адресован тем, кто не понимает, что происходит и как его лично может затронуть "интеграция" с Россией в долговременной перспективе. Пожалуйста, прочтите его до конца, пишет Telegram-канал "ДВИЖ".

"Все идет со скрипом, люди работают по ночам" — сказал близкий к Кремлю журналист Алексей Венедиктов про интеграционные переговоры. Люди работают по ночам, а беларуский народ даже не знает, о чем его правительство договаривается с политиками иностранного государства. В какой мере от нашего имени сдают нашу же страну? Да и самих белорусов это будто особо не волнует — есть дела важнее: праздники скоро, как никак. Если так будет продолжаться, то есть шанс, что рано или поздно (пусть и не 1 января 2020 года) мы проснемся в другой стране. Многие прикорытные эксперты и политики будут вас уверять, что ничего страшного не произойдет — мол, очередные ничего не значащие бумажки, коих Лукашенко подписал множество. Но с каждой такой бумажкой его влияние на ситуацию ослабевает, а чиновникам, милиционерам и военным, по большому счету, все равно в какой стране жить — лишь бы кормили. Поэтому никто из них даже не шелохнется, когда наша страна исчезнет с карты мира.

Кто-то скажет, что мы излишне драматизируем. Но достаточно посмотреть историю любой "интеграции" с Россией — и вы сразу поймете, что она никогда не останавливалась на полпути. Запорожская Сечь, Речь Посполитая, Грузия и Финляндия, которые когда-то попросили у Российской Империи защиты и покровительства, а в итоге стали ее очередными колониями. Все это было оформлено в виде официальных бумаг и гарантий самостоятельности. Но, когда Россия добивалась своего, она плевала на все обещания и лишала своих новых сателлитов любой политической власти, превращая их в окраину огромной империи, а народ этих земель — в пушечное мясо для своей армии.

То же самое приозошло с тремя прибалтийскими республиками, которые "попросили" защиты у СССР, а по итогу оказались в составе советской империи и лишились 1/3 своего населения из-за расстрелов и депортаций. Или независимое дальневосточное государство Тану-Тува, которое в 1944 году вступило в состав Советского Союза и даже не получило статуса союзной республики. Сегодня оно является просто одним из восьми десятков субъектов Российской Федерации, обладая такими же правами, как, к примеру, Ростовская область. И это лишь малая доля множества исторических примеров.

Возможно, вам нет дела до политики и вы заняты обычными для каждого человека делами: семьей, работой, учебой. В этом нет ничего постыдного — все мы люди. Просто тогда, пожалуйста, не удивляйтесь, когда в результате рейдерского захвата владельцем вашей любимой кафешки вдруг станет условный Абдулбек. Ведь в вашей новой Родине это обычное дело. Или когда после покупки зарубежного вискаря из соседнего магазина вы окажетесь в реанимации, потому что это был низкокачественный спирт, сдобренный красителем Е150.

Ведь в вашей новой стране 70% алкоголя — это контрафакт. Также не удивляйтесь, что вы не сможете привезти из Польши в подарок маме смартфон, потому что на нем нет сертифицированного российского ПО. Ведь именно такой закон приняли недавно депутаты вашей новой потенциальной Родины. Когда окажется, что под вашим городом появится свалка элитного московского мусора, а сжигание мусора будет считаться "переработкой" — так власть России относится к своим собственным гражданам, а чем для нее лучше очередная окраина? Или когда вашего ребенка через много лет призовут на китайскую границу — ведь это будут "священные рубежи" его новой Родины. Ерунда, бред, не может такого быть?

А ведь всего лишь 30 лет назад именно так и было.

Независимость — это не абстрактная ценность. Это то, что напрямую касается каждого из нас.