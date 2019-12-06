Куда на самом деле идут деньги, выделенные на науку? 6.12.2019, 9:41

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Эта часть госрасходов вызывает особенно много вопросов.

Беларусь – IT-страна? На превращение этого видения в реальность государство за пятилетку потратило более 10 миллиардов долларов. А что из этого получилось? Какие результаты дала программа инновационного развития? Куда размываются бюджеты, выделенные на научные разработки, и как развиваются технологические стартапы без государственной поддержкия? С этими вопросами на телеканале «Белсат» разбирался Станислав Ивашкевич в своем новом журналистском расследовании.

В этом году Беларусь на шестом месте в мире в Международном рейтинге новаций по аутсорсингу для разработки мобильных приложений. Аутсорсинг – выполнение разработок для международных заказчиков. Белорусы периодически завоевывают мировые рынки и чисто отечественными разработками. Речь о Teslasuit – костюм, который при разговоре через телефонный мессенджер позволяет реально почувствовать объятия человека на другом конце мира, или о компании Wannaby, которая делает виртуальную примерку обуви.

Но это все – так называемые «гаражные» стартапы, которые вырастают в Беларуси из самостоятельной идеи одного-двух молодых людей. Выстрелив, они находят себе финансирование на международных фандрайзинговых платформах. Что касается научных государственных разработок, здесь достижения скромнее, но тоже есть. Например, наша страна имеет собственное производство беспилотных аппаратов.

«Белорусские дроны нового поколения технологически очень совершенны. Их разработка финансируется как государством, так и частными компаниями и очень поощряется силовыми ведомствами», – говорит Карел Неем, эксперт американской частной разведовательно-аналитической компании Stratfor.

Но почему, несмотря на серийное производство отечественных беспилотных аппаратов хорошего качества, Министерство обороны Беларуси массово приобретает их российские аналоги? По каким схемам идут государственные закупки? Почему власти скрывают их конечные этапы?

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