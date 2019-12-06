«Поговорили с однокурсником на лестнице — и на протест вышли 300 тысяч человек» 6.12.2019, 14:07

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фото: reuters

На мирные акции не нужно разрешения властей.

На мирный протест не нужно разрешения властей. В ноябре 2019 года в столице Чехии Праге прошла демонстрация против премьер-министра Андрея Бабиша, на которую собралось около 300 тысяч человек, до этого столь же многолюдный митинг прошел летом. Для их организации активисты не получали никаких разрешений полиции или городских властей. Богдан Орлов выяснил, как работает право граждан на собрания и выражение своего мнения, на примере Чехии, пишет currenttime.tv.

Для этого он встретился с одним из организаторов протеста, задал вопросы в мэрии чешской столицы и поговорил с представительницей полиции.

Против чего протестуют в Праге

Прежде чем рассказывать, как проходят протесты, несколько слов об их причине. Чехи протестуют против премьер-министра – олигарха Андрея Бабиша, его обвиняли в махинациях с дотациями Евросоюза, также многих возмущает тот факт, что имя премьера фигурирует в списках бывших агентов чехословацкой тайной полиции STB, аналога советского КГБ. Сам Бабиш отрицает это сотрудничество, говорит, что речь в документах идет о другом человеке, и даже подал в суд на Институт народной памяти Словакии, на сайте которого опубликовали этот список. Бывшие сотрудники STB дали показания в суде о том, что не знали Бабиша и не сотрудничали с ним, но его требование убрать документ с сайта отклонили все судебные инстанции Чехии и Страсбургский суд.

"У нашего премьера, председателя правительства [Андрея Бабиша], имеется фундаментальный конфликт интересов, потому что он имеет огромное влияние на одну из самых больших фирм в Чешской Республике, также фактически владеет самым большим медиахолдингом Чешской Республики, имеет влияние на распределение дотаций Евросоюза, его подозревают в крупном мошенничестве", – перечисляет студент Беньямин Ролл, один из организаторов антибабишевских протестов в Чехии. Бабиш владеет медиахолдингом AGF Media и крупным агрохолдингом Agrofert, он долларовый миллиардер и в предвыборной кампании обращал внимание как раз на то, что является бизнесменом, а не политиком – то есть умеет брать на себя ответственность и не дает пустых обещаний.

В апреле 2019 года полиция рекомендовала предъявить обвинение Андрею Бабишу и отдать его под суд. Через день после этой рекомендации премьер-министр поменял министра юстиции – это запустило волну демонстраций по всей стране. В сентябре 2019-го обвинения с Бабиша сняли, и расследование приостановили.

Но под петицией с требованием отставки премьера протестующие уже собрали 400 тысяч подписей (население Праги – 1,3 млн, Чехии – 10,65 млн человек). Новые выборы в стране состоятся через два года.

Акция протеста в парке Летна в Праге, 16 ноября 2019 года

Что такое "Миллион мгновений за демократию"

Беньямин Ролл и его товарищи входят в общественную организацию "Миллион мгновений за демократию". Ее создали в буквальном смысле на кухне: однокурсники и приятели решили выразить свое несогласие с Бабишем после победы его политического движения ANO на выборах в 2017 году (оно получило 29,68% голосов).

Беньямин Ролл (справа)

"Мы встретились на лестнице с моим однокурсником Микулашем Минаржем. И он сказал: "Слушай, скоро годовщина "бархатной революции". Мы, студенты, должны что-то сделать", – рассказывает Бенджамин. Критики называли инициативы против Бабиша протестом "интеллигенции из пражской кофейни", но, помимо жителей Праги, к нему подключились жители 300 муниципалитетов – городов и сел по всей стране.

Принципиальная позиция "Миллиона мгновений за демократию" – не становиться политической партией и не примыкать к какой-то существующей политической силе, а оставаться гражданским объединением, которое выступает за демократические ценности: свободу слова, политическую конкуренцию, сменяемость власти. "В нашем уставе записано, что цели организации – поддержка и культивация демократической культуры, общественной дискуссии и гражданской активности", – говорит Беньямин.

Как организовать митинг или демонстрацию

Финансирует "Миллион мгновений за демократию", вопреки мнению некоторых чешских политиков, не американский филантроп Джордж Сорос, а сами участники. С марта 2018 года у организации есть прозрачный банковский счет: все приходные и расходные статьи можно посмотреть на сайте и там же прочитать сообщения, которыми сопровождаются переводы. К июню 2018 года собрали 5 млн чешских крон (около $215 тысяч). Около полутора миллионов потратили на организацию массовой акции протеста на Летне в Праге – туда пришли, по оценкам полиции, не меньше 200 тысяч человек. На следующий митинг в ноябре – около 300 тысяч.

Акция протеста в Праге 16 ноября 2019 года

Беньямин Ролл объясняет, что организаторы демонстрации ничего не платят за ее проведение полиции или городским властям. Среди статей расходов он называет большие экраны, сцену, звук, мобильные туалеты, заграждения, уборку и так далее.

"В Чешской Республике право на собрания закреплено в Конституции. Конституция – самый главный свод законов. и на основании этого на собрания граждан не нужно разрешение. Гражданам или гражданину достаточно просто уведомить о собрании в установленный срок, сообщив место, время и планируемое количество участников, – рассказывает пресс-секретарь пражской мэрии Вит Хофман. – Это совершенно несложная процедура, есть только временные рамки – максимум 6 месяцев и минимум 5 дней до собрания, демонстрации или протеста".

Вит Хофман

Если случится что-то неожиданное и протест возникнет экстренно, люди все равно могут выйти на улицу. "Это нормальная ситуация, тем не менее идеально и в таком случае сообщить в мэрию, чтобы мы сообщили в специальные службы – не только в полицию, но и медикам. Чтобы они, в случае если не дай бог кому-то станет плохо, были на месте", – говорит Вит Хофман.

Что делает мэрия и полиция. И можно ли запретить протест

"Городские власти могут собрание запретить лишь только в случае, если оно каким-то образом разжигает расовую ненависть или есть призывы к насилию, – объясняет представитель мэрии Праги. – Если, например, появятся призывы кого-то убить или призывы к расовой вражде. Это те случаи, когда полиция законным способом помешает такому собранию, закончит его, поскольку оно уже не идет демократическим путем, уже нарушает права других граждан".

Ничего подобного на акциях против премьера Бабиша не случается, так что их проведению никто не мешает, говорит Бенджамин Ролл: "К счастью, никакого давления на нас нет. Все-таки мы живем в демократической стране. Городские власти очень сильно идут навстречу, полиция нам помогает – не бьют, нет, наоборот, они нас охраняют". В резерве дежурят антиконфликтная команда и спецподразделение, но на улицах – обычные полицейские, просто их больше, чем обычно.

Полиция Праги на акции протеста 16 ноября 2019 года

"Если речь идет о протестах, в которых участвуют десятки тысяч людей, то Прага вносит изменения в работу общественного транспорта, например, усиливается режим работы метро, чтобы люди смогли доехать до места демонстрации, а также другие граждане могли свободно перемещаться", – рассказывает пресс-секретарь мэрии. Что же касается транспорта из других городов, то протестующие сами "скидываются" на автобусы. Активисты пытались договориться с Чешскими железными дорогами о дополнительных поездах, но те не пошли навстречу.

Работа полиции и медиков на подобных акциях оплачивается из обычного зарплатного фонда, то есть платить денег в бюджет организаторам не приходится. "Город подстраивается, когда происходят такие события", – заключает представитель мэрии Праги.