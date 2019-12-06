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В Германии начато расследование в отношении агентов ГРУ Петрова и Боширова

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  • 6.12.2019, 20:57
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В Германии начато расследование в отношении агентов ГРУ Петрова и Боширова

Возможно, в 2014 году они провели три дня в районе Франкфурта-на-Майне.

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное управление уголовной полиции ФРГ ведут расследование против предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило в пятницу, 6 декабря, немецкое издание Spiegel Online (перевод — dw.com).

Согласно полученной журналистами информации, предполагаемые агенты российской военной разведки в 2014 году провели три дня в Германии, остановившись в районе Франкфурта-на-Майне. Кроме того, в немецком издании и расследовательской платформе Bellingcat полагают, что командир секретного подразделения ГРУ 29155, вероятно, имел контакты в ФРГ. Эту группу связывают как с покушением на Скрипалей, так и с другими нападениями на противников Кремля в Европе.


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