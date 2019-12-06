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КХЛ: Форвард минского «Динамо» Костицын забросил 100-ю шайбу

  • 6.12.2019, 21:55
КХЛ: Форвард минского «Динамо» Костицын забросил 100-ю шайбу
Андрей Костицын

Юбилейным стал гол капитана «зубров» в ворота «Северстали».

Форвард минского "Динамо" Андрей Костицын забросил свою 100-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, пишет pressball.by.

Юбилейным стал гол капитана "зубров" в ворота "Северстали".

Всего в КХЛ Костицын-старший провел 360 матчей в "регулярке" и набрал 223 (100+123) очка при показателе полезности "+10" . В плей-офф на счету Андрея 11 (3+8) очков в 31 встрече и "-5".

В НХЛ Костицын сыграл 398 матчей, набрал 222 (103+119) очка при показателе полезности "+15".


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