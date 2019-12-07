Зеленский назвал дату проведения выборов в ОРДЛО 5 7.12.2019, 8:34

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Она уже известна и участникам нормандского саммита.

Украина рассчитывает провести выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей синхронно с выборами на остальной территории страны осенью 2020 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 6 декабря в эфире программы "Свобода" слова Савика Шустера на канале "Украина", сообщает gordonua.com.

"Это правда. Потому что само ощущение того, что мы -– одна страна и там наши люди, должно начинаться с этого момента. Казалось бы, это мелочь. А я считаю, что это не мелочь. Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины на всей территории Украины. Да, это наша идея", – сказал он.

Президент отметил, что намеревался рассказать об этой идее на саммите в нормандском формате в Париже 9 декабря, но "все уже знают".

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний – до 31 декабря 2019 года. В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в ОРДЛО. В письме на имя спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, говорится, что Украина принимает текст формулировки имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, распространенный и согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и РФ 11 сентября 2019 года.

Как заявил Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации. "Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть", – подчеркнул Зеленский. Он отметил, что устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки".

Об идее местных выборов по всей Украине 31 октября 2020 года заявлял помощник Зеленского Андрей Ермак 5 декабря.