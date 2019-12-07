«Оставляли в хлебе шпатели, перчатки, ножи»: вся правда о работе белорусского пекаря 3 7.12.2019, 9:45

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Иллюстрационное фото

Ночь на хлебозаводе — вообще время чудес.

Новый герой рубрики «Без лица» на сайте onliner.by — пекарь. Он работал на большом государственном хлебозаводе, потом — в небольшой частной пекарне, которая продает дорогой хлеб, сейчас — в кулинарии торговой сети. Вот ролик и главные цитаты из него.

В первую же ночную смену мне предложили выпить. Не помню, чтобы период рабочей трезвости превышал две недели. Что пили? Разводили пищевой спирт водой.

Ночь — вообще чудесное время. Начальство спит, поэтому выносить все очень просто. Можно под курткой, можно баулами: хлеб, булки, соль, сахар…

В ответ покупали строительные шпатели за свои деньги, чтобы работать с тестом. Они ломались иногда, оставаясь в хлебе. Возвращали из торговли: шпатели, перчатки, ножи.

Торты — это скоропортящиеся продукты. Поэтому их приходится часто перештамповывать. Был торт от 5 декабря, станет от 7-го.

В частных пекарнях больше зарплата. «Элитный» хлеб делается из другой муки, французского сливочного масла, чистой воды, без ускорителей. Но цена его выше.

Работа в торговой сети больше похожа на частную пекарню, но все-таки некоторые компоненты из состава не хотелось бы видеть в продукции. Здесь борются за цену. И воровать не дают. А перебивка дат — на том же уровне, что и на хлебозаводах.