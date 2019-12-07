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Отправим Сашу в Рашу!

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  • 7.12.2019, 12:48
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Отправим Сашу в Рашу!

Диктатор показал, что боится белорусов на площади.

Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси.

На площади собралось уже несколько тысяч человек.

Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель обратился к участникам акции:

«Друзья видите, как он нас боится? Это значит, что его конец близко. И независимая Беларусь не может быть с диктатором. Жыве Беларусь без Лукашенко! А Саша пусть остается там, куда поехал! А когда вернется - мы соберемся и снова отправим Сашу в Рашу!»


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