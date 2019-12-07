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Далучайся!

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  • 7.12.2019, 14:34
Далучайся!
Фото: «Белсат»

Организаторы акции за независимость призывают сегодня стоять до вечера и продолжить протест завтра.

Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.

Во время шествия по центру Минска участники акции постоянно скандируют «Далучайся!» («Присоединяйся!»). Количество людей, участвующих в марше за независимость, постоянно растет.

Организаторы акции за независимость призвали сегодня стоять до вечера и продолжить протест завтра в 12.00 на площади Калиновского (Октябрьской). Организаторы призвали распространять эту информации в СМИ и соцсетях.


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