Фото: «Белсат»

Организаторы акции за независимость призывают сегодня стоять до вечера и продолжить протест завтра.

Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.

Во время шествия по центру Минска участники акции постоянно скандируют «Далучайся!» («Присоединяйся!»). Количество людей, участвующих в марше за независимость, постоянно растет.

Организаторы акции за независимость призвали сегодня стоять до вечера и продолжить протест завтра в 12.00 на площади Калиновского (Октябрьской). Организаторы призвали распространять эту информации в СМИ и соцсетях.