«Белорусы находятся на пути в европейскую семью» 2 7.12.2019, 18:22

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Подальше от Москвы.

Об этом в «Фейсбуке» написал член Нацсовета по телерадиовещанию Украины Сергей Костинский:

«Белорусы (литвины) - одна из немногих наций, которых украинцы могут считать настоящим братским народом для себя, через наибольшую близость и связанность культуры, языка и истории.

Аннексия Беларуси Россией может стать трагедией не только для братьев и сестер - сябров, но и для нас, украинцев.

Поддерживаем белорусов, поскольку они находятся на том же пути, который преодолеваем мы - в европейскую семью, подальше от Москвы.

Жыве Беларусь!», — написал Сергей Костинский.

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.