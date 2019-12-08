Андрей Санников: Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко 5 Андрей Санников

8.12.2019, 10:44

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Но из Кремля очень хорошо видны и «Погоня» и бело-красно-белые флаги наших протестов.

Ничего определенного Лукашенко и Путин не подпишут, да и не собирались.

Вернее, ничего нового.

Будут подписаны какие-то бумаги, про которые потом Лукашенко будет врать или скрывать сам факт их существования, а Кремль аккуратненько подошьет в папочку под названием «Аннексия».

Неважно, как эти бумаги будут называться: дорожные карты, углубление глубин или расширение широт. Все идет согласно планам Кремля, который последовательно лишает Беларусь самостоятельности, собственности, независимости, помогая душить свободу и устраивая на нашей земле свои военные игры.

Это и есть подлая кража нашей государственности. Это и есть ползучая аннексия, которую Кремль планирует завершит в удобный для него момент, может быть под свои выборы 24-го года, а может и раньше.

У Кремля в этом есть преданный помогатый, который уже двадцать пять лет упорно трудится над уничтожением независимости Беларуси.

По сути, единственный реальный представитель «русского мира» в Беларуси, который провел для Кремля предпродажную подготовку страны – это Лукашенко, тот самый сочинский проситель, который, стоя на коленях перед дряхлеющим чекистом, пытается разыгрывать из себя защитника независимости белорусского государства.

Ничего, кроме своей власти, своих денег, своей гниющей «вертикали» он не защищает и никогда не защищал. Создав репрессивно-бюрократическую систему власти, он надежно отгородил ее от Европы, зато превратил территорию Беларуси в кремлевский военный плацдарм.

Смешно, конечно, когда этого латиноамериканского диктатора пытаются представить гарантом независимости Беларуси.

Защищает он только свои шкурные интересы, а Беларусь защищают оппозиция, гражданское общество, независимая журналистика, все белорусы, которые отвергают этот режим и протестуют против него.

Путин только потому не решается на «окончательное решение белорусского вопроса», что независимость Беларуси есть кому защищать. Из Кремля очень хорошо видны и наши бел-чырвона-белые стяги, и люди под нашей «Пагоняй», которые в эти дни протестуют против аннексии, против Кремля и против его ставленника Лукашенко.

Пускай кремлевские и доморощенные пропагандисты врут об этих протестах, преуменьшая их силу и значение, историю не обманешь. Эти протесты происходят каждый раз, когда Кремль реализует очередной этап ползучей аннексии. Эти протесты – ясный сигнал Кремлю, что Беларусь – не Россия.

Это еще и демонстрация того, что Беларусь – не Лукашенко, а Лукашенко – никак не Беларусь, а созданная из пороков и кремлевской поддержки марионетка русских самодержцев.

Независимости Беларуси грозит реальная опасность. У нее два имени – Путин и Лукашенко. Это опасность не исчезнет, пока и тот, и другой при власти. Не понимают этого отнюдь не слепые, а мошенники и негодяи.

Они есть и внутри Беларуси, и снаружи. Завтра эти мошенники будут на разные голоса рассказывать о том, как Лукашенко в очередной раз, не щадя живота своего, бился с Путиным за Беларусь.

Будут сознательно забывать о том, что именно диктатор последовательно и цинично создавал угрозу для Беларуси.

Будут сознательно скрывать то, что с каждым днем пребывания Лукашенко у власти опасность для нашей независимости и государственности только увеличивается.

Будут раскидывать свои крапленые геополитические карты и предлагать поддержать диктатора для создания буфера против России. Вот такую незавидную и унизительную роль нам готовят в лучшем случае, разглагольствуя при этом, как и Лукашенко, о защите независимости Беларуси.

Ладно, с местными мошенниками понятней – либо под контролем, либо у кормушки, - а вот западные «защитники демократии» что творят?

При Лукашенко военная опасность для всего региона, для всей Европы возрастает многократно. Размещение контингентов НАТО в странах Балтии и Польше об этом прямо свидетельствует. Это ответ на возросшую военную активность России близ европейских границ. Основные приготовления к военным действиям ведутся Россией на территории Беларуси при полном одобрении и участии Лукашенко.

Может пора все же перестать потакать диктатору и услышать белорусов, которые сегодня под своими флагами на улицах скандируют «Незалежнасць!» и «Жыве Беларусь!». Это они смогут гарантировать и свою независимость и вашу безопасность.

Жыве Беларусь!

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»