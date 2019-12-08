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Минчанин: На следующую акцию, если не пустят с работы, то сбегу

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  • 8.12.2019, 15:52
  • 1,706
Минчанин: На следующую акцию, если не пустят с работы, то сбегу
ФОТО: «НАША НІВА»

Белорусы готовы бороться на независимость страны.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

Минчанин Константин рассказал, почему он присоединился к акции:

- Вчера я был на работе, торговал, но смотрел стрим с акции и узнал, что сегодня ее продолжение. Представляете, 20 лет этому бестолковому «союзному государству»! Мое мнение, что у Беларуси должен быть нейтралитет по многим вопросам. В нашей стране не должно быть российских баз, ничего подобного!

Хочу сказать, что я за единственную, независимую страну. Только так! Знаете, еще вчера нужно было отпроситься с работы. На следующую акцию, если не пустят с работы, то сбегу.


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