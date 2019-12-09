Киллер на велосипеде 3 9.12.2019, 11:44

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Новые факты о разоблаченном российском агенте в Берлине.

Вадим Красиков, также известный как Вадим Соколов, арестованный в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили, служил в спецназе ФСБ «Вымпел» и вместе с двумя напарниками по «Вымпелу» участвовал как минимум в еще одном заказном убийстве, помимо расстрела бизнесмена в Москве, о котором мы писали в предыдущей части расследования. Основная же версия мотива берлинского убийства — месть за участие Хангошвили в грузинской войне. И это не первый случай, когда российские спецслужбы устраивают внесудебные казни участников грузинской войны руками уголовников, сообщает The Insider.

Первое убийство. Раскрыто и закрыто

4 апреля 2007 года в 11 вечера в маленьком карельском городке Костомукша Александр Козлов приехал с работы домой к своему брату Юрию — 44-летнему предпринимателю и депутату городского совета. Юрия на даче он не нашел, его машины тоже, а на месте, где она обычна была припаркована, были видны пятна крови и следы посторонних людей. Телефон Юрия не отвечал. Александр немедленно поехал в милицию. На следующий день в районе железнодорожного вокзала был обнаружен автомобиль Юрия со следами борьбы и пятнами крови. Свидетель, живущий неподалеку, утверждал, что слышал несколько выстрелов. Дальнейшие поиски не принесли успеха и только 21 июля грибники обнаружили тело в лесу в 15 км от города в сторону финской границы. Родственники Юрия Козлова смогли его опознать.

Мотивы убийства были, вероятно, связаны с предпринимательской деятельностью, но выяснить это следствию официально так и не удалось. Зато 19 апреля — еще даже до того, как нашли останки — следователи вышли на след киллера. В этот день они запросили в МВД информацию на Вадима Николаевича Красикова.

Форма из паспортного файла Красикова, где видно, что его данные запрашивались 19.04.2007 по уголовному делу № 18200712003

Форма из паспортного файла Красикова, где видно, что его данные запрашивались 19.04.2007 по уголовному делу № 18200712003

Примечательно, что сейчас информация по этому уголовному делу удалена из ИБД-Р (интегрированный банк данных регионального уровня), известно лишь, что это было дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

20 ноября 2014 года по этому делу задержали двух подозреваемых. Вот что об этом рассказывает брат убитого, Александр Козлов:

«Из трех подозреваемых в 2014 году арестовали двух — Иванова Олега Владимировича (родился 23 июля 1976 года, Псковская область) и Фоменко Владимира Викторовича (родился 23 июня 1976 года, Воронежская область). Красикова не нашли и объявили в розыск.

По Иванову и Фоменко 23 ноября 2014 года начался суд в Петрозаводске, я на заседаниях присутствовал, но обвиняемых выпустили за недостаточностью улик. В 2015 году мне ответили, что дело забрало Управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России, возглавляемое Красновым Игорем Викторовичем, а потом дело было приостановлено. Я, правда, надеюсь, что в связи со вновь открывшимися обстоятельствами дело возобновят.

На суде обвиняемые признали, что приезжали в Костомукшу из Москвы, пожили в отеле и уехали, но не признаются, что участвовали в убийстве. Мотивы преступления тоже официально не установлены, но я думаю, что оно было связано с предпринимательской деятельностью моего брата.

Про Красикова на суде говорили мало, так как он не был задержан. А двоих других объединяло то, что они служили в «Вымпеле» ФСБ. Думаю, что и Красиков был их коллегой. Иванов и Фоменко были удостоены множества наград — за мужество, за доблесть и так далее. За них на суде заступались ветераны «Вымпела» и готовы были внести залог, чтобы их выпустили на поруки.

В решении суда так и написано, например, «Фоменко является заслуженным защитником отечества, награжден многими государственными наградами, среди них Орден мужества, медаль к ордену «За заслуги перед отечеством» с мечами, медаль «За отвагу», медаль Суворова, знак отличия «За храбрость», юбилейный знак «30 лет группе Вымпел», а также был награжден именным оружием — пистолетом «Глок-100» президентом Республики Киргизия.

Почему их арестовали только в 2014 году? Моя версия: потому что они вышли на пенсию и превратились уже просто в ветеранов.

Меня интересует вопрос о том, почему Красиков был снят с розыска. Теперь, в связи с его арестом в Берлине, я хочу направить соответствующий запрос в СК».

Материалы судебного процесса, на котором присутствовал Александр Козлов, должны были быть вывешены на сайте Петрозаводского городского суда. Но ни по номеру дела, ни по фамилиям обвиняемых его там обнаружить нельзя.

И вот самое интересное совпадение: 26 июня 2015 года Красикова официально убирают из федерального розыска и из базы Интерпола, а через два с небольшим месяца, в сентябре, он получает национальный паспорт на имя Вадим Соколов.

В ответе, который СК переслал Александру Козлову, говорится, что убийство в Костомукше проходит как эпизод по уголовному делу об убийстве, совершенном Красиковым в Москве (о котором The Insider уже писал), и именно в ходе расследования московского дела были арестованы Иванов и Фоменко. Это указывает на то, что Красиков все-таки был задержан в 2014 году в ходе расследования дела об убийстве в Москве и, вероятно, начал давать показания о других своих преступлениях (мы знаем о Костомукше, но сколько было таких эпизодов — неизвестно). Так или иначе, даже за два убийства ему грозило пожизненное заключение. Мотивация сотрудничать с властями была высока.

То, что Красиков служил в «Вымпеле» вместе с двумя другими соучастниками убийстве в Костомыкше, косвенно подтверждается и тем, что среди его немногочисленных перелетов есть путешествия в Киргизию, где Иванов и Фоменко получили свои награды.

Киллеры на государственной службе

Случай Красиков не уникален. Нам известен как минимум еще один пример, где спецслужбы использовали похожую схему вербовки убийц, причем используя попавшихся на преступлениях сотрудников правоохранительных органов.

В апреле 2019 года взорвалась машина офицера военной разведки. Офицеру повезло — бомба взорвалась в руках у убийцы, при попытке ее установить. Ему оторвало обе руки, но он выжил. Самоподрыв зафиксировала видеокамера (судьба собачки, которую убийца вел с собой для прикрытия, неизвестна):

Неудачливый убийца прибыл в Украину по документам на имя Алексея Ломако, в паспорте значилось, что он родился в 1983 году в Киргизии.

Как удалось выяснить Bellingcat, человека с таким именем никогда не существовало, в реальности убийцу звали Алексей Комаричев и он был российским гражданином 1978 года рождения (совпадение — и у Красикова поддельная личность была на 5 лет старше).

лева — «киргиз» Ломако, справа — россиянин Комаричев

Слева — «киргиз» Ломако, справа — россиянин Комаричев

Комаричев начинал карьеру как сотрудник ФСКН, но был пойман на взятке. Решение суда было необычным — помимо тюремного срока он должен был выплатить штраф в размере 48 млн рублей. Это также довольно существенная мотивация для сотрудничества с властями.

В телефоне Комаричева следователи нашли информацию о другом «киргизе», который, как вскоре установили, еще находился на территории Украины. По лицу удалось установить его настоящее имя — Тимур Дзортов, бывший спецназовец из Дагестана, успевший поработать бывшим личным охранником Евкурова и экс-замглавы администрации Ингушетии Тимур Дзортов (видео его признательных показаний The Insider уже публиковал).

Так дагестанец Руслан Дзортов превратился в киргиза Руслана Кирика

Согласно показаниям Дзортова, его, как и Комаричева, в 2017 году завербовало ГРУ, которое провело с ними несколько тренингов по обращению с оружием, саботажу и изготовлению взрывчатки. Тренинги проходили в Москве, Ростове и Донецке. Задачей обоих было устранение офицеров военной контрразведки. До того как они попытались установить взрывчатку под машиной, планировались другие способы атаки — с ножом на улице (чтобы это выглядело как эпизод уличной преступности) и убийство из пистолета. От этого плана в ГРУ отказались, когда стало понятно, что на расстояние выстрела к цели подойти будет непросто. Выбор пал на взрывчатку под машиной.

Любопытно, что информация о Дзортове и Комаричеве также была удалена из российских баз данных, как это произошло и с Красиковым.

Месть за Грузию без срока давности

В недавнем расследовании The New York Times описала еще несколько случаев убийств, которые российские спецслужбы совершили руками уголовников. В 2015 году гражданин России Олег Смородинов с уголовным прошлым и опытом участия в боевых действиях на Донбассе был завербован российскими спецслужбами когда пытался примкнуть к ЧВК Вагнера и отправиться в Сирию. В Сирию Смородинов не попал, вместо этого его отправили в украинский город Ровно где он выследил и убил сотрудника Государственной пенетенциарной службы.

Киллер успешно покинул страну и вернулся в Россию, чтобы взять вознаграждение и получить следующее задание, и все могло бы кончиться для него хорошо, если бы он не решил нанести внезапный визит в Украину к своей девушке, чтобы поздравить ее с днем рождения. Судя по всему, он сам ей рассказал об убийстве — так или иначе, она предупредила полицию. Когда Смородинов был арестован, у него обнаружили список из 6 человек и инструкции по дешифровке сообщений, которые он получал из Москвы.

На первый взгляд все 6 человек выглядели случайными людьми. И все-таки у них была одна общая черта — они были консультантами или волонтерами в грузинской армии во время войны 2008 года.

Как это было и с Зелимханом Хангошвили, даже много лет спустя российские власти продолжают мстить гражданам, которые так или иначе участвовали в войне на стороне Грузии. Причем помимо отсутствия срока давности у этой вендетты есть еще одна особенность — внесудебные казни приводятся в исполнение руками уголовников.