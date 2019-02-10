«Выступление Арины — это вау!»: белорусок поддерживают «Погоней» и бело-красно-белым флагом 2 10.02.2019, 12:19

2,913

Арина соболенко

Фото: getty images

Игра белорусских теннисисток произвела фурор в Германии.

Приплясывающий экс-министр спорта и первый тренер Вики Азаренко на командной скамейке, хоккейные болельщики, фанат из Борисова, а также белорусы, живущие в Западной Европе. Сайт tut.by рассказывает, кто и как поддерживает наших теннисисток в матче против немок в Брауншвейге, где уже сегодня белорусская «дрим тим» может оформить выход в полуфинал Кубка Федерации. Счет после первого игрового дня 2:0 в пользу Арины Соболенко и компании.

«Морозова интересовалась, как мы добрались. А мы такие: «Причем здесь мы? Как у вас дела?»

До начала матча было неясно, каким образом будет организована поддержка белорусской команды. Выезда болельщиков по линии Белорусской теннисной федерации в Брауншвейг не случилось. Они прибывали на стадион «Фольксваген Халле», где обычно играет местный баскетбольный коллектив, разрозненными малочисленными группами, а то и вовсе одиночками, как, например, Евгений из Борисова.

— Добраться до Брауншвейга и четыре ночи здесь — 1275 рублей, плюс билеты на два дня за 90 евро, — раскрыл он цену вопроса.

— Сумма больше вашей месячной зарплаты или сопоставима с ней?

— В данном случае уже сопоставима, — ответил Евгений. Он работает заместителем начальника планово-экономического отдела в «Борисовских электрических сетях». — Путь поездами из Борисова до Брауншйвега занял у меня более 28 часов. Такая поездка бьет по карману. Нельзя позволить себе такое каждый месяц, а раза два в год или, может быть, три — да, можно.

На стадионе Евгений познакомился с Александром и Константином, они приехали на матч вдвоем. Добирались самолетом до Берлина, а оттуда — на машине, взятой напрокат. Александр планировал приехать с дочерьми-теннисистками, но они приболели — не вышло.

— Огромная надежда на наших девчонок! Нужно, чтобы они, во-первых, сохранили место в Мировой группе, а во-вторых — завоевали Кубок Федерации. Им по силам — реально, — Константин поставил задачи так, как если бы он был председателем федерации тенниса. Он — болельщик и просто рад поддержать любимых игроков.

— Встретили возле гостиницы, где заселилась команда, Лидию Морозову, — продолжил Константин. — Сфотографировались с ней, пожелали удачи. Она спросила про нас больше, чем мы про нее. Интересовалась, как мы добрались. А мы такие: «Причем здесь мы? Как у вас дела?» Наши проблемы сами порешаем.

А проблемы есть. Касаются они взаимоотношений болельщиков с федерацией тенниса. В 2017 году бывший капитан женской команды Эдуард Дубров видел ситуацию так:

— Нужно найти заводилу, организатора среди болельщиков, который руководил бы процессом поддержки команды. Многие же стесняются петь, скандировать. Мы живем в такой стране… Немножко скромные люди. А о себе надо заявлять!

Константин и Александр как раз не из скромных. На них хоккейные джерси, а, значит, это опытные фанаты. Они и Евгений слегка обижены невниманием к ним со стороны федерации тенниса.

— В Ярославль при поддержке хоккейного минского «Динамо» болельщики ездили бесплатно, в Москву — бесплатно много раз, в Питер ездили, — говорит Константин.

— Думаю, для федерации заказать автобус для болельщиков — это не убийственные расходы. Посмотрите, Арина же заряжается от поддержки трибун! Когда несколько лет назад она «фигарила» эти ауты, оставалась заряженной и выносила соперниц. То есть поддержка нужна ей и девчонкам.

— Не нашел нужных квитков на сайте немецкого билетного оператора в ноябре, в декабре стал беспокоиться, а в январе узнал о продажах билетов, позвонил пресс-секретарю федерации тенниса — Лисице, — вспоминает Евгений о том, как он шел к выезду в Брауншвейг. — Говорю ей: «Так и так, хочу съездить. Будет ли какой-то тур?». Получил четкий ответ: «Нет». — «Ладно, каким образом федерация может посодействовать в покупке билета». — «Что вы имеете в виду под словом «поспособствовать»?» — «Чтобы белорусские болельщики вместе кучковались и поддерживали команду организованно. Я готов заплатить за билет». Услышал «нет» еще раз. Понял, купил сам. Не понравилась позиция федерации.

Екатерина Лисица помнит разговор с Евгением.

— Вместе с Национальной академией тенниса и Фондом развития тенниса мы разработали тур для болельщиков, в стоимость которого включались переезд на автобусе в Брауншвейг, проживание в гостинице, посещение матча и фан-атрибутика, — утверждает она. — Много кто звонил и спрашивал про тур, однако, увы, цена отпугнула большинство болельщиков. Речь шла про сумму в районе 900 рублей. Меньше чем за десять дней до начала матча мы отменили тур, так как автобус не собрался. Тем, кто хотел поехать и сильно расстроился такому решению, мы помогали в приобретении билетов, хотя не реализуем их, давали советы о том, как долететь и где лучше остановиться по приезде. Фан-сектор Беларуси? Видимо, федерация тенниса Германии не озаботилась на этот счет, ведь это их прерогатива.

Мы видим ажиотаж со стороны болельщиков и, вероятно, по примеру хоккейного «Динамо» и других клубов нам нужен человек, ответственный за работу с болельщиками. В то же время хочу заметить, что швейцарцы и немцы приезжали к нам в прошлые годы сто процентов за свои деньги. Сами выкупали места на стадионе, группой бронировали номера в гостинице. Еще раз — без участия федерации. Путешествие вслед за любимой командой, нужно понимать, — удовольствие небесплатное.

«Уверен в победе Беларуси. Здесь и патриотические соображения, и холодный расчет»

Тринадцатиклассник Роман живет в Германии последние пять лет. Тринадцатый класс — последний в школе. Рома готовится к поступлению в университет, вероятно, на факультет международных отношений. На матч он приехал с отцом, профессором химии в университете под Гамбургом.

— Мы всегда за Вику Азаренко болели, — говорит Роман.

Роман с отцом

Фото: tut.by

— Сейчас, конечно, после всех проблем ее позиции в рейтинге ослабли, — перехватил инициативу отец молодого человека. — Соболенко же за последний год сильно прибавила. Следим за ней, за Сашей Саснович и Азаренко. Обсуждали с немцами расклады в матче Германия — Беларусь. В моей исследовательской группе работает, наверное, восемь немцев. Немцы, естественно, болеют за немцев, но я уверен в победе Беларуси. Здесь и патриотические соображения, и холодный расчет.

— Почему вы пришли на стадион с бело-красно-белым флагом?

— Во-первых, он исторический. Во-вторых, мое становление проходило во времена, когда этот флаг был государственным. С моей точки зрения, поменять цвета официального флага в середине 90-х было неправильным. Мы видим, что в наши дни идет обсуждение ситуации, когда одна страна может абсорбировать другую и так далее. В этом смысле идентичность очень важна. Отсюда желание поддерживать страну с флагом, который близок моей душе.

Ирина и Антон проживают в Голландии и тоже давно болеют за Азаренко. У этой пары были с собой оба флага — официальный и исторический. На футболки ребята нанесли принты с «Погоней» и «буслом». Решение приехать в Брауншвейг принадлежало Ирине, которая играет в теннис на любительском уровне. Антон сопровождает супругу. Для него это был первый поход на теннис.

Ирина и Антон, Роман с отцом-профессором, Евгений, который познакомился с Александром и Константином в гардеробе «Фольксваген Халле», следили за матчем на противоположных трибунах. Массовость же белорусского десанта на стадионе обеспечена за счет регионального отделения теннисной федерации по Минской области. Это группу болельщиков возглавляет председатель отделения Олег Качан, министр спорта и туризма Беларуси с 2009 года по 2012-й и автор неологизма «ловить шайбу зубами».

Олег Леонидович, пожалуй, — самый активный среди этих поклонников тенниса. На нем олимпийская форма Беларуси образца, когда он был министром. Его дудка часто последней заканчивает трель в паузах между розыгрышами. Между геймами Качан лихо отплясывает под музыку и, как могли заметить зрители тв-трансляций, часто светится на экране. Меж тем на просьбу о комментарии он предпочел ответить отказом.

У Качана есть аккредитация члена команды Беларуси. Когда завершился поединок Саснович и Марии, он вышел на корт с собранными у боевых товарищей артефактами, чтобы взять автограф у Саши. Правда, забыл маркер. Окликнул друзей, и те ему подсобили. Почему-то Олег Леонидович вернулся к друзьям, так и не выполнив миссию. Видимо, с пониманием, что нет необходимости в блате, чтобы попросить Сашу об автографе.

Так, наши герои Ирина и Антон были среди тех счастливчиков, просьбу о подписи и фото которых Саша с удовольствием удовлетворила.

— Очень счастливы. Это что-то чудесное! — сказал Антон. — Я уже втянулся, понравился теннис. Наверное, приеду еще, где бы ни играла команда.

На фото выше на втором плане — Олег Качан. У него в руках те самые тарелки и маркер, с которыми он выбегал на корт — не подписанные. Кстати, Качан и его друзья разместились на местах, выделенных немецкой стороной для Белорусской теннисной федерации. То есть они получили билеты на матч бесплатно.

— Думаю, на стадионе собралось достаточно белорусских болельщиков, — считает пресс-секретарь федерации Екатерина Лисица. — Они перекрикивали немцев, насколько я знаю. Неудивительно, судя по игре и счету. И такое случается не впервые: на выездных матчах Кубка Дэвиса с Россией и Словакией наши болельщики были громче местных поклонников тенниса.

— А тогда кто помогал им добраться?

— Были туры. Стоимость? Честно, не назову точной суммы.

«Не видел статистики, но вживую выступление Арины выглядело невероятно сильным»

В последние годы важным человеком на командной скамейке Беларуси в Кубке Федерации был Владимир Волчков: он давал огня, первым вскакивая с места после удачных действий белорусок. На сей раз Волчкова нет с командой, а самым активным специалистом на лавке является Вячеслав Коников, первый тренер Виктории Азаренко. После возвращения на родину из США, куда он эмигрировал в начале 2000-х, Коников озабочен подготовкой резерва для сборных команд Беларуси.

— А у нас так: или я должен был быть здесь, или он, — пояснил Вячеслав Ефимович отсутствие Волчкова. — Он и Таня Пучек, которых я знаю, наверное, больше тридцати лет, попросили приехать меня, поэтому я здесь. Даже когда проживал в Соединенных Штатах, мы поддерживали связь. И сегодня я не мог оставить Татьяну одну, фактически выполняю роль тренера-консультанта. Таня интересовалась моим мнением, позицией других тренеров с тем, чтобы выстроить стратегию, которая позволила бы команде показать свой максимум и выиграть.

Год назад Коников был личным тренером Азаренко. Под его руководством Вика сыграла в полуфинале турнира в Майами. В конце весны тренер и теннисистка прекратили сотрудничество, а теперь оба в сборной.

— У Вики прекрасное настроение, — признается Коников. — Рад, что она приехала, и она обрадовалась, увидев меня. Все чувствуют, что в команде есть игрок высокого класса. Вика хочет помочь. Думаю, что сейчас и в обозримом будущем она будет с командой, как игрок и болельщик. Нельзя скидывать ее со счетов. Она еще покажет, где раки зимуют.

— По сравнению с тем, что вы видели, когда тренировали Вику в последний раз, заметили ли, что ей удалось в чем-либо прибавить?

— Я не нахожусь с ней на турнирах, поэтому трудно судить. Знаю, что она профессионально относится к делу и уверен, что прибавляет каждый день. Она все делает для этого. Нам надо просто потерпеть, проявить понимание. Теннис — это ведь еще не вся жизнь.

Складывается ощущение, что немцам малоинтересны белорусы. Арина Соболенко после матча получила лишь один вопрос на английском. И, наоборот, белорусским журналистам не дали возможность что-либо спросить у капитана немецкой команды Йенса Герлаха, а ведь он на родном языке буквально в каждом предложении упоминал Арину. После пресс-конфернеции пришлось указать организаторам на промах, и те предоставили Герлаха в формате общения «один на один».

— Прежде всего, хочу сказать, что обе белорусские теннисистки — Саша и Арина — показали очень хороший теннис, — сказал Герлах. — Я горд своими подопечными. Думаю, что Татьяна Мария здорово провела первый сет против Саснович. У нас были бы шансы на успех в первом поединке, если бы Татьяна выиграла стартовую партию. Далее Саша контролировала игру, сделала брейк. Ладно, я старался быть позитивно настроенным, но то, что произошло дальше — это вау! Я все еще не видел статистики, но вживую выступление Арины выглядело невероятно сильным. Что ж, я лишь могу поздравить ее и капитана белорусской команды, а также Сашу и Беларусь с добытым лидерством.

— Думаете, у Германии остаются шансы на победу?

— В спорте возможно все, верно? Во второй игровой день нас ждет встреча первых номеров команд. В то же время я под большим впечатлением от игры Арины. Думаю, мне потребуется несколько часов на то, чтобы прочистить голову и найти какое-то решение.

— Итог первого игрового дня с Германией — это годы работы, — считает Вячеслав Коников. — С огромным удовольствием могу сказать, что сейчас у нас одна из лучших команд в истории белорусского тенниса.

Это действительно так. Беларусь в шаге от второго полуфинала Кубка Федерации за три года в матче, в котором, как сказала Татьяна Пучек, команда «мстит» за прошлогоднее поражение от того же соперника, что и сейчас, и на той же стадии, что и сейчас.