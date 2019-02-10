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«Баста»: Граждане воюют с лукашенковским олигархом доступными им методами

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  • 10.02.2019, 13:06
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Белорусы – против табачного бизнеса придворного олигарха Олесина.

Один из наших подписчиков недавно поделился конспирологической теорией: сеть «Табакерка» которая включает в себя 2400 киосков по всей стране - совместный проект придворного олигарха Олесина и государственного пенсионного фонда, пишет телеграм-канал «Баста».

Объяснение простое и логичное. Чем больше будут травиться белорусы, тем меньше шансов у них дожить до пенсионного возраста, тем больше денег останется в карманах семьи диктатора.

Так это или нет — не знаем. Ну а пока неравнодушные граждане воюют с лукашенковским олигархом доступными им методами. Выше - фото из гродненского микрорайона Ольшанка.


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