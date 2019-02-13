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Проведение техосмотра в Беларуси могут передать ИП

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  • 13.02.2019, 18:44
  • 6,515
фото с сайта NewGrodno.By

Это произойдет, если примут проект постановления Минтранса, который министерство сегодня обнародовало.

Вслед за отвязкой дорожного сбора от техосмотра, сферу могут ожидать и другие изменения. Это произойдет, если примут проект постановления Минтранса, который министерство сегодня обнародовало. В нем, в частности, говорится о передаче права проводить ТО индивидуальным предпринимателям. А организация «Белтехосмотр» может лишиться возможности проводить обследования станций диагностики, передает «Онлайнер».

Стоит подчеркнуть, что данный документ является проектом. Тезисы, описанные в нем, еще предстоит обсудить и принять.

«Проектом предусмотрены следующие основополагающие изменения действующего правового регулирования: во-первых, возможность получения разрешения на проведение государственного технического осмотра транспортных средств индивидуальным предпринимателем; во-вторых, организация проведения обследований диагностических станций подведомственным Минтрансу БелНИИТ „Транстехника“, — говорится в сообщении Минтранса. — В настоящее время обследование диагностических станций проводит УП „Белтехосмотр“, которое является владельцем ряда диагностических станций. Такой подход создает предпосылки для предвзятого отношения при проведении обследований как собственных диагностических станций, так и диагностических станций конкурентов».

Кроме того, проект предусматривает и другие изменения: «Делегирование Минтрансу полномочий на установление формы заключения по результатам обследования диагностических станций. Аннулирование действия разрешения на проведение диагностическими станциями гостехосмотра после вступления в законную силу приговора суда по фактам взяточничества и иных злоупотреблений положением. Корректировка действующих постановлений».

У каждого желающего есть возможность высказать предложения по данному проекту (до 28.02.2019 включительно), направив письмо на адрес stb@mintrans.mtk.by.


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