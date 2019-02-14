Певец из Жодино может представить Швецию на «Евровидении» 14.02.2019, 21:02

Владислав Мелещенков переехал в Швецию, когда ему было девять лет.

Белорус Владислав Мелещенков (творческий псевдоним Влад Рейзер), который с детства живет в Швеции, может представить эту страну на «Евровидении-2019», сообщается на официальном сайте конкурса Melodifestivalen.

Владислав родился в 1993 году в Жодино. Когда ему было девять лет, переехал вместе с родителями в Швецию. Будучи подростком, Мелещенков очень интересовался спортом, но в 2013-м после серьезной травмы спины решил сделать карьеру на YouTube, пишет tut.by.

Вместе со своим другом Даниэлем он основал канал NormelTV, который имеет почти 600 тысяч подписчиков. Он был посвящен розыгрышам и социальным экспериментам. А в 2017-м белорус запустил свой канал Vlad Reiser, который имеет уже более 420 тысяч подписчиков.

В прошлом году Мелещенков решил начать карьеру певца и написал несколько песен. Одна из них, Nakna i regnet («Обнаженный под дождем»), попала на шведский песенный конкурс Melodifestivalen-2019, который является национальным отбором на «Евровидение».

Система этого конкурса следующая. 28 певцов участвуют в четырех полуфиналах (в каждом по семь исполнителей). По два человека выходят в финал конкурса напрямую, еще по двое получают так называемый «Второй шанс». Последний и получил Владислав, который выступал 9 февраля во втором полуфинале.

Он и еще трое счастливчиков сразятся за выход в финал 2 марта. Окончательно участник «Евровидения» от Швеции определится 9 марта в Стокгольме.

Напомним, что уроженец Беларуси уже представлял одну из скандинавских стран на «Евровидении». Причем дважды. Это Александр Рыбак, который в 2009 году занял от Норвегии первое место, а в 2018-м вышел в финал, но занял лишь 15 место.