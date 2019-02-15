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Премьер Испании объявил дату досрочных выборов

  • 15.02.2019, 13:52
Педро Санчес
Фото: RTVE

Решение было принято после того, как парламент отклонил правительственный бюджет на 2019 год.

28 апреля в Испании пройдут досрочные парламентские выборы.

Об этом в пятницу объявил испанский премьер Педро Санчес, сообщает издание El Pais.

Решение о досрочных выборах принято после того, как парламент отклонил правительственный бюджет на 2019 год, чем вызвал законодательный кризис.

Государственный бюджет не поддержали две каталонские партии, выступающие за независимость автономии, из-за срыва переговоров о праве Каталонии на самоопределение.

Социалисты Санчеса сформировали правительство меньшинства всего восемь с половиной месяцев назад. Это произошло после объявления вотума недоверия правительству Мариано Рахоя. Каталонские депутаты, на которых полагался кабинет Санчеса, теперь вышли из ситуативного союза.

Социалисты лидируют в опросах общественного мнения, которые прогнозируют им около 30% голосов, но две основные правоцентристские партии набирают вместе более 30%. В самом густонаселенном регионе Испании Андалусия они сместили социалистов в прошлом году с помощью крайне правой партии Vox.


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