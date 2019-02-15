В Великобритании удалось запечатлеть редчайшую белку-альбиноса 1 15.02.2019, 14:26

Фото: The Independent

Сфотографировать зверька удалось в английском графстве Линкольншир.

В Великобритании фотограф дикой природы Стивен Плант фотографировал птиц семейства зимородковых, когда неожиданно заметил редчайшую белку-альбиноса. В итоге он сделал несколько снимков необычного зверька. Об этом пишет The Independent (перевод — korrespondent.net).

"Когда я увидел этого малыша, я не мог поверить своим глазам. Он приближался очень медленно и поначалу я решил, что передо мной крыса. Но потом я заметил его пушистый хвост и обомлел", - отметил фотограф.

Он также признался, что стоял от грызуна всего в 30 метрах, и тем не менее он не испугался мужчины.

"Он медленно перемещался и в какой-то момент замер на пару секунд, что позволило мне сделать несколько удачных кадров", - добавил он.

Согласно данным Великобритании, в стране проживает лишь 50 особей белки-альбиноса. Редкий цвет зверьков связан с нехваткой меланина, из-за чего кожа, а также волосы и глаза получают белый пигмент.