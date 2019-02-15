Jaguar научил автомобили общаться с людьми 1 15.02.2019, 15:38

Беспилотные автомобили обладают «машинным зрением» и способны узнавать состояние дорог.

Но как они смогут общаться с пешеходами?

Этим вопросом вплотную занялась компания Jaguar Land Rover. И уже разработала инновационную технологию «общения» машины и человека, пишет hyser.com.ua.

Система поможет другим участникам движения спрогнозировать дальнейшие действия роботомобиля и, как считают в компании, будет понятна во всем мире.

Суть разработки заключается в проекции на дорогу световых полос. Таким образом машина показывает, как поведет себя в ближайшие секунды: повернет направо, налево или остановится.

Например, если авто собирается тронуться с места, расстояние между линиями увеличится, а перед торможением — наоборот, уменьшится. При повороте полосы будут плавно поворачиваться в сторону движения.

Технология пока дорабатывается. В частности, сейчас в компании работают над возможностью распознавать препятствия и оповещать о нем пешеходов. Поскольку массового появления беспилотного транспорта в ближайшие годы не намечается, у Jaguar будет достаточно времени, чтобы довести свою идею до логического завершения.

Тестовые испытания нового «языка общения» прошли на специальной площадке, имитирующей улицу обычного британского города. Во время эксперимента инженеры отмечали уровень доверия пешеходов в 2 ситуациях: когда система была активирована и когда она была неактивна.

Специалисты компании сняли небольшой видеоролик, где более детальнее знакомят с новой системой. Посмотреть видео можно внизу статьи.

Исследования Jaguar стали частью программы UK Autodrive, реализацию которой поддерживает британское правительство.

Помимо Jaguar, над средствами связи между машинами и людьми работают и другие автомобильные корпорации. Например, Ford планирует использовать для этого световой индикатор под лобовым стеклом: когда авто движется, он горит, а когда пропускает пешеходов — начинает мигать.

Ожидается, что беспилотные автомобили (роботомобили) снизят уровень инцидентов на дорогах, поскольку ошибка из-за «человеческого фактора» будет снижена до нуля, а также избавят от необходимости долго сидеть за рулем, например, дальнобойщиков.