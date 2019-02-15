Atlantic Council: Что Путин должен услышать в Мюнхене 15.02.2019, 18:45

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Преступные действия Кремля не останутся безнаказанными со стороны международного сообщества.

Это то, что Кремль, наконец, должен услышать в Мюнхене.

Международное сообщество готовится к ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая примет более пятисот гостей, в том числе сорок глав государств и правительств (на время публикации статьи, Мюнхенская конференция по безопасности уже началась - прим. Сharter97.org).

Я тоже там буду присутствовать, - пишет Анна Гопко для издания Atlantic Council, (перевод - inosmi.ru).

Перед конференцией я несколько дней провела в Краматорске, промышленном городе на востоке Украине, который подвергся российской оккупации, но был освобожден украинской армией. Четыре года назад, 10 февраля, Краматорск был обстрелян российской реактивной системой залпового огня «Смерч». При обстреле использовались запрещенные кассетные боеголовоки. Семнадцать человек погибли, шестьдесят четыре получили ранения.

В Донецкой и Луганской областях мы обсуждали недавнее решение Украины принять конституционную поправку, которая консолидирует евроатлантические устремления Украины и говорит о необходимости объединения усилий, чтобы никто не смог помешать стране, наконец, вступить в НАТО и ЕС.

Когда я выезжаю за границу, меня всегда спрашивают о ситуации с прекращением огня. Здесь у меня нет хороших новостей. Прекращение огня на линии соприкосновения, предусмотренное подписанием Минских договоренностей, не осуществилось. Несмотря на то, что президент России по-прежнему поддерживает иллюзию невовлеченности своего государства в ситуацию на Донбассе, Кремль продолжает финансировать и вооружать сепаратистов на востоке Украины. Путин надеется на более податливого президента после весенних президентских выборов на Украине.

В Краматорске мы посетили пункты досмотра, которые де-факто являются границами суверенного государства. Украинцы говорят, что боятся увеличения количества этих пограничных пунктов и залов ожиданий. Они боятся, что эти пункты досмотра останутся навсегда. Люди осознают, что новый мировой порядок быстро меняется.

Глобальный порядок, возникший после Второй мировой войны, находится в опасности и оспаривается Россией и Китаем. Он будет уничтожен, если мы не научимся называть вещи своими именами и высказываться, когда его правила нарушаются.

В 2005 году Путин назвал распад СССР «величайшей геополитической катастрофой XX века». Спустя два года на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что существующий миропорядок недопустим. К 2008 году российский автократ начал разрушать мировой порядок, вторгнувшись в Грузию. Все мы знаем, что за этим последовало: аннексия Крыма и Севастополя, вторжение в Донбасс, а затем — в Сирию, попытка государственного переворота в Черногории, а теперь позерство — в Венесуэле.

Вся эта история хорошо известна. Но Россия нашла новый способ изменить мировой порядок. Россия разорвала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который является основой стратегической стабильности в Европе с 1987 года. Точнее, Россия подтолкнула Соединенные Штаты к его разрыву. США вышли из договора после многолетних нарушений России, но теперь Москва в этом обвиняет Вашингтон.

Без преувеличения можно сказать, что мы находимся на пороге новой масштабной гонки вооружений. Россия начала разрабатывать новые ракеты после отказа США от соглашения. И Украина как страна — участник этого договора призывает своих партнеров пересмотреть все дипломатические средства, которые могли бы обеспечить безопасность Европы. Это пугает: как только ДРСМД будет расторгнут, останется в силе только одно соглашение о контроле над [ядерными] вооружениями, которое ограничивает американский и российский арсеналы. Срок соглашения истекает в 2021 году.

До выхода США из Договора о РСМД осталось шесть месяцев. И вероятность того, что какая-либо из сторон передумает из него выходить, близка к нулю.

Как должна реагировать Европа? Вместо того, чтобы грозить, ругаться и настойчиво требовать от России следования букве и духу международного права, Европа должна действовать смело. Если бы Европа внимательно изучила уровень угрозы, исходящей от Москвы, и проявила необходимую политическую волю, мы могли бы легко справиться с проблемой.

Есть несколько практических шагов, которые европейские правительства могут предпринять, чтобы занять жесткую позицию в отношении России.

Во-первых, остановить строительство «Северного потока — 2» и второй ветки «Турецкого потока». Заморозить проекты до тех пор, пока Россия не согласится на заключение нового контроля над вооружениями.

Во-вторых, перестать покупать российские энергоресурсы. Вырученные средства идут на создание новых видов вооружений, позволяют Кремлю вмешиваться в европейские выборы и спонсировать марионеточный режим на Украине. Прежде чем отбросить эту идею как непрактичную, вспомните, что ведущая польская компания решила сократить закупки российской нефти на 30 процентов в течение следующих трех лет, заменив ее нефтью из других стран. Последуйте ее примеру.

Как я говорила ранее, Запад должен ввести более жесткие санкции против России, чтобы принудить агрессора к миру и не допустить его вмешательства в выборы на Украине и за ее пределами. Мы не можем позволить Кремлю подорвать ценности Запада.

В-третьих, запретить поставки технических средств и оборудования, которые могут быть использованы для разработки и производства новых вооружений, прекратить сотрудничество и инвестиции в любые отрасли, связанные с обороноспособностью России.

Преступные действия Кремля и российских войск, где бы они ни находились, не останутся безнаказанными со стороны международного сообщества. Это то, что Кремль, наконец, должен услышать в Мюнхене.