Под министром-коммунистом Карпенко зашаталось кресло 15.02.2019, 19:28

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Игорь Карпенко

Должность министра образования стала «расстрельной».

2019 год начался для Игоря Карпенко сверхнеудачно. Прямо сейчас он самый критикуемый министр.

За что Карпенко попал под огонь критики - в материал udf.by.

15 января на совещании у Александра Лукашенко для министра образования прозвучал тревожный звоночек:

«Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр».

Спустя две недели Игоря Карпенко ждало продолжение. 1 февраля Лукашенко выразил недовольство тем, как в школах преподают математику и биологию («нам, наверное, меньше всего в стране нужно математиков», «слушайте, полкурса — черви!»).

«Мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу. Зачем вы это делаете?» — высказал Лукашенко претензию чиновникам, среди которых был Карпенко.

Впоследствии министр образования встал на сторону Лукашенко, раскритиковал преподавателей и сообщил, что школьные программы обновят полностью к 2021 году, а методическую грамотность учителей повысят.

Но уйти хотя бы на время в тень и спрятаться Карпенко не удалось. 11 февраля в Столбцах в школе произошло убийство учительницы и школьника от рук подростка.

Лукашенко негодовал: «У нас в школах бардак, полный бардак. Никогда такого не было». Лукашенко заявил, что надо «на всю катушку спросить» с председателя райисполкома и министра образования.

Нельзя исключать, что эта трагедия будет стоить Карпенко должности. Отягчающее для него обстоятельство заключается в том, что нечто подобное в белорусских учреждениях образования уже происходило – незадолго до прихода чиновника в министерство.

В минской гимназии 15-летний школьник тяжело ранил ножом учительницу. А после трагедии в ТЦ «Европа» на суде над «парнем с бензопилой» стало известно, что он планировал теракт в вузе – резни там не случилось только потому, что подросток не смог завести в туалете пилу.

И несмотря на такой печальный опыт, в министерстве образования не смогли придумать, как предотвратить новых трагедий.

Должность министра образования стала «расстрельной»

Но даже если Карпенко удастся удержаться в кресле министра (пока он в нем находится лишь на несколько месяцев дольше, чем его предшественник Михаил Журавков), вряд ли он перестанет подпадать под критику.

И главная причина этого – младший сын диктатора, который ходит в школу. Александр Лукашенко регулярно узнает о новых трудностях, с которыми приходится сталкиваться Николаю, и отцовское сердце закипает.

Едва став министром Карпенко услышал резкий упрек от Лукашенко: «Надо еще разобраться Карпенко: с 9 часов надо начинать учебу!»

Но старания чиновника, выполняющего все указания Лукашенко, вовсе не гарантируют ему благосклонности. Министерство образования заявляло, что еще с 1 сентября 2017 года школьники начали учиться по новым программам. Но в 8 классе Николай, по всей видимости, стал получать тяжелые задания по математике и долго изучать червей – и оказалось, что программы вновь нужно обновлять.

Дальше будет только сложнее. Лукашенко еще увидит, с чем младший сын сталкивается в старших классах школы. А затем и в вузе. Кем бы ни был министр образования, ему придется несладко.

Если раньше сферу образования критиковали независимые эксперты, то теперь это публично стали делать люди, к чьему мнению прислушивается Лукашенко. Министру образования это может аукнуться новыми трудностями.