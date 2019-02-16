Исследователи рассказали о превосходстве «жаворонков» над «совами» 3 16.02.2019, 13:30

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фото с сайта socportal.info

Авторы исследования надеются, что их данные приведут к индивидуализации графика работников.

В ходе эксперимента исследователи, пришли к выводу, что в мозгу «жаворонков» наблюдается больше нейронных связей, чем в мозгу «сов», сообщает Главное.

Ученые из Бирмингемского университета (Великобритания) обнаружили, что мозг «сов» и «жаворонков» в разное время суток работает по-разному.

Специалисты изучили реакцию на когнитивные тесты 38 добровольцев, 16 из которых вставали рано, а 22 - поздно. Работа опубликована в журнале SLEEP.

Выяснилось, что «жаворонки» утром быстрее и намного лучше «сов» справлялись с тестовым зданием. «Совы» же, как можно догадаться, эффективнее работали вечером, но при этом их преимущество было не столь явным.

Также как показала магнитно-резонансная томография (МРТ), в задней поясной извилине мозга и медиальной префронтальной коре «жаворонков» обнаружено большее количество нейронных связей, чем у «сов» в любое время суток.

Авторы исследования надеются, что их данные повлияют на сферу труда и приведут к индивидуализации графика работников, в зависимости от их циркадного ритма.