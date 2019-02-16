закрыть
16 февраля 2019, суббота, 18:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Рубрики

В МИД Британии назвали условие изменения отношения к России

3
  • 16.02.2019, 15:17
  • 1,431
фото из открытых источников

Великобритания изменит свое отношение к России только после того, как та выберет другой способ поведения.

Об этом заявил заместитель главы британского МИД Алан Данкан на встрече с первым заместителем главы МИД России Владимиром Титовым, сообщили в британском министерстве иностранных дел.

Встреча дипломатов состоялась на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в субботу, пишет Европейская правда.

"Сэр Алан подчеркнул, что между нашими странами есть глубокие разногласия, и российское государство должно выбрать другой путь и действовать как ответственный международный партнер, прежде чем могут произойти изменения в наших нынешних отношениях с Россией", - отметили в британском министерстве.

Данкан подтвердил твердую позицию Великобритании и союзников в ответ на безрассудное использование российским государством химического оружия в Солсбери.

Он отметил, что важно сохранять функциональные каналы взаимодействия для обсуждения международных проблем, однако дал понять, что Россия должна ответить на беспокойство международного сообщества, в том числе что касается дестабилизации в Украине.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев