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В состав ВМС США вошел корабль-невидимка

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  • 17.02.2019, 11:18
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Американский флот получит 34 таких корабля.

В субботу, 16 февраля, корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), оснащенный технологией снижения заметности, официально вошел в состав военно-морских сил США, сообщает nv.ua.

Торжественная церемония, трансляция которой велась на YouTube-канале ВМС США, состоялась в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Церемония закладки судна прошла 11 января 2016 года. Так как корабль строили из сборных модулей, его корпус был готов на 60% к моменту закладки.

USS Tulsa приписан к городу Сан-Диего и станет 15-м по счету кораблем данного класса. В общей сложности ВМС США намерены поставить на вооружение 34 таких корабля.


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