Хуан Гуаидо намерен добиться, чтобы помощь США попала в Венесуэлу 17.02.2019, 14:54

Хуан Гуайдо

Фото: Reuters

Сторонники временного президента Венесуэлы соберутся на границе с Колумбией.

Соединенные Штаты направили в Колумбию еще один самолет с гуманитарными грузами, предназначенными для Венесуэлы. Сообщается, что военно-транспортный самолет с продуктами питания и медикаментами приземлился в городе Кукута, неподалеку от границы Колумбии с Венесуэлой. Это второй самолет с гуманитарной помощью из США за последнее время. Неясно, однако, попадут ли грузы в страну - Николас Мадуро, легитимность которого США и еще ряд стран не признают, отказался их впускать, сообщает Радио Свобода.

Лидер оппозиции, глава парламента Хуан Гуаидо, которого США признают легитимным временным президентом, заявил, что намерен добиться того, чтобы к 23 февраля помощь попала в страну. Гуаидо, который выступил в Каракасе перед своими сторонниками, заявил, что обнародует детали своего плана в понедельник.

Представитель Гуаидо Лестер Толедо, который находится в Колумбии, заявил, что сторонники оппозиции соберутся на границе, чтобы убедить военных открыть ее и позволить помощи попасть в страну. Гуаидо накануне вновь призвал армию перестать исполнять приказы Мадуро.

Ожидается, что США направят в ближайшее время еще три самолета с помощью. Гуманитарная ситуация в Венесуэле в последние годы ухудшается, во многих районах отмечена нехватка жизненно важных товаров.