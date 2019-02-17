Иран представил новую подводную лодку с крылатыми ракетами 2 17.02.2019, 17:45

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фото с сайта vistanews.ru

Новую подводную лодку Fateh в Иране представили сегодня.

В воскресенье, 17 февраля, в Иране представили новую подводную лодку Fateh, вооруженную крылатыми ракетами.

Как сообщили в эфире иранского государственного телеканала Press TV, церемония прошла в южном портовом городе Бандар-Ленге при участии президента Ирана Хасани Рухани.

"Она весит 600 тонн и оснащена современным оружием, включая торпеды, морские мины и крылатые ракеты, которые могут быть запущены с подводной лодки", - цитирует Reuters сообщение.

Напомним, что 7 февраля Революционная гвардия Ирана представила баллистическую ракету класса "земля-земля" с заявленной дальностью действия 1000 км.