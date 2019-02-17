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В Париже на площади Прав Человека прошла акция в поддержку крымских татар

  • 17.02.2019, 21:22
иллюстрационное фото

Активисты устроили демонстрацию, чтобы привлечь внимание окружающих к годовщине оккупации Крыма.

Украинские активисты в Париже устроили демонстрацию, чтобы привлечь внимание окружающих к годовщине оккупации Крыма и пятой годовщине борьбы крымских татар против этого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на “Громадське”, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

"Акция состоялась в рамках всемирной кампании Объединенные Знаменем: большой крымскотатарский флаг путешествует по миру. То есть мы его приняли, подписали на акции и завтра отправим в Люксембург. Флаг уже прошел 9 стран, запланированы еще 18. После событий у Керченского пролива к татарскому флагу присоединился также флаг Военно-морских сил Украины. Его подписали, выразили поддержку заключенным морякам и требовали их освобождения", - рассказала соорганизатор акции Анна Гармаш.

Фото: Людмила Таутиева
Фото: Людмила Таутиева
Фото: Людмила Таутиева

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