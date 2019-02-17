В Париже на площади Прав Человека прошла акция в поддержку крымских татар 17.02.2019, 21:22

иллюстрационное фото

Активисты устроили демонстрацию, чтобы привлечь внимание окружающих к годовщине оккупации Крыма.

Украинские активисты в Париже устроили демонстрацию, чтобы привлечь внимание окружающих к годовщине оккупации Крыма и пятой годовщине борьбы крымских татар против этого.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на “Громадське”, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

До річниці анексії Криму у Парижі влаштували акцію на підтримку кримських татар pic.twitter.com/b67h7V1Z6t — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 17 февраля 2019 г.

"Акция состоялась в рамках всемирной кампании Объединенные Знаменем: большой крымскотатарский флаг путешествует по миру. То есть мы его приняли, подписали на акции и завтра отправим в Люксембург. Флаг уже прошел 9 стран, запланированы еще 18. После событий у Керченского пролива к татарскому флагу присоединился также флаг Военно-морских сил Украины. Его подписали, выразили поддержку заключенным морякам и требовали их освобождения", - рассказала соорганизатор акции Анна Гармаш.

Фото: Людмила Таутиева

Фото: Людмила Таутиева