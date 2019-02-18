Ипэшникам разрешат проводить техосмотр, а проверять станции будет не «Белтехосмотр» 5 18.02.2019, 16:38

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Как собираются изменить процедуру проведения ТО.

Ожидается, что проводить техосмотр смогут ипэшники, а обследовать станции ТО будет институт «Транстехника», а не «Белтехосмотр». Эти и другие изменения хотят внести в постановление Совмина, касающееся порядка выдачи разрешения на проведение диагностическими станциями гостехосмотра транспортных средств. О новой редакции документа и предложениях, которые поступают по проекту, tut.by рассказали в Минтрансе.

Новую редакцию Положения о порядке выдачи разрешений на проведение диагностическими станциями техосмотра на прошлой неделе вынес на обсуждение Минтранс Беларуси. Предполагается, что предложенные меры снизят коррупцию на предприятиях транспортного ведомства.

В Минтрансе не утверждают, что если предложенные изменения будут приняты, то появятся много ипэшников, желающих открыть свои диагностические станции: на это влияют некоторые факторы.

— Этой деятельностью не каждый индивидуальный предприниматель может заняться: нужны значительные финансовые средства — диагностическое оборудование, приборы для проверки света фар, контроля за выпуском газов, тормозной стенд. А еще нужно найти место для размещения станции, чтобы там имелась яма. Тем не менее несколько обращений от ипэшников на эту деятельность к нам поступало, — рассказал начальник сектора транспортной безопасности Минтранса Павел Бречко. — По закону ипэшник может нанять до трех работников — их вполне хватит для того, чтобы производить ТО. Но на них также распространяются единые квалификационные требования.

По мнению Минтранса, передача обследования станций ТО институту «Транстехника» позволит «исключить конфликт интересов». УП «Белтехосмотр», которое занималось этим, — владелец диагностических станций, что могло вызывать предвзятое отношение при обследовании как собственных диагностических станций, так и станций конкурентов.

— Также для международных автоперевозчиков мы предложили сократить сроки с трех до одного дня на выдачу международного сертификата ТО и подтверждение транспортного средства требованиям ЕКМТ. Перевозчики очень заинтересованы в том, чтобы затрачивать меньше времени на эти процедуры. А в «Белтехосмотре» подтвердили, что они смогут это сделать.

Предложения по изменениям еще не окончательные: недавно в Минске прошло совещание с международными экспертами Всемирного банка, которые предлагают иные подходы к проведению обследований станций диагностики и процедуре выдачи разрешений.

— Эксперты предлагают, чтобы аккредитация диагностических станций проводилась по линии Госстандарта. Возможно, появится орган, который будет этим вопросом заниматься, тогда отпадет необходимость в выдаче разрешений. В ближайшие две недели мы ждем этих предложений, есть большая вероятность, что мы их также учтем.