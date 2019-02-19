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Le Figaro: «Гроссофобия» медперсонала препятствует лечению пациентов с ожирением

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  • 19.02.2019, 10:59

Тучные люди меньше пользуются услугами системы здравоохранения.

"Проведенные исследования показывают, что работники здравоохранения менее терпимы к пациентам с ожирением. В целях борьбы с этой "гроссофобией" предпринимаются специальные меры", - пишет журналистка Le Figaro Анна Прижан (перевод – inopressa.ru).

"Дорогие врачи, не трудитесь читать мне наставления о моем весе всякий раз, когда я прихожу к вам за консультацией по поводу каждого гриппа или ангины. Я уже знаю, что вы хотели бы, чтобы я похудела "ради моего же блага", говорите вы. Спасибо, я в курсе, что я толстая, и даже тучная". "Открытое письмо толстой девушки врачам", опубликованное на сайте Streepress в 2017 году, проливает свет на реальность, с которой тучным людям по-прежнему приходится сталкиваться слишком часто: "гроссофобия" лечащего персонала (гроссофобия - от французского слова gros - толстый - Прим. ред)", - говорится в статье.

"Хотя они должны быть особенно заботливыми и внимательными к такими людям, некоторые медицинские работники ведут себя оскорбительно. "Как тот рентгенолог, который заявил своему пациенту: "У вас оба колена повреждены артрозом, но, так как в любом случае мы не делаем протезы для мамонтов, мы вам ничем не можем помочь", - рассказывает доктор наук Ванесса Фолоп, ответственный медицинский координатор специализированного центра ожирения (CSO) в Верхней Нормандии.

"Жесткие замечания иллюстрируют ту реальность, на которую указывают научные исследования: врачи считают своих пациентов с ожирением менее самодисциплинированными, менее послушными и более раздражающими, чем пациентов, не страдающих ожирением, о чем напоминает статья, опубликованная в 2015 году в журнале British Journal of Obesity. Кроме того, их терпение и желание помочь пациентам уменьшаются по мере увеличения их индекса массы тела", - говорится в публикации.

"Толстяк всегда ассоциируется с образом обжоры, который в уединении предается наслаждению, и человека, который ставит себя вне круга взрослых и существует в режиме возврата в детство", - анализирует доктор Бернард Уэйсфельд, психиатр и диетолог, вице-президент аналитического центра по вопросам ожирения и избыточного веса.

"Эта патология во многом определяется окружающей средой, но она также представляет собой большое биологическое неравенство, потому что в одной и той же среде одни люди страдают ожирением, а другие - нет", - считает профессор Франсуа Патту, хирург и глава CSO в Лилле.

"Чтобы улучшить понимание этой патологии и устранить гроссофобию среди медицинских работников, центры проведения имитационных экспериментов в Руане (при Учебно-методическом медицинском центре Руана) и Лилле предложили лицам, осуществляющим уход за пациентами, надеть на себя комбинезон, который увеличивает их телосложение", - описывает автор статьи.

"За несколько минут участники семинара прибавляют около тридцати килограммов и дополнительный метр в окружности талии. Тогда ко второй половине дня они обнаруживают все трудности, ежедневно испытываемые тучным человеком. Это проблемы с надеванием одежды и предпочтение спортивного костюма, невозможность завязать шнурки на обуви и достать до определенных частей тела при купании, одышка при ходьбе, избегание сидений с подлокотниками. Но больше всего любой, кто попадает в шкуру человека весом в 200 кг, обнаруживает на себе взгляды окружающих", - пишет Прижан.

Ванесса Фолоп пошла в отделение терапии больницы после того, как надела этот комбинезон, рассказывается в статье. "И вот тут я действительно поняла, через что проходили мои пациенты каждый день. Внезапно все взгляды были обращены на меня, и далеко не всегда доброжелательные", - поясняет она.

"По словам пациентов, быть тучным - значит "быть огромным", отчего постоянно хочется спрятаться в какую-то нору. И на самом деле, люди с патологическим ожирением прячутся. Чувство страха из-за мнения других людей, и в особенности, того медперсонала, который за ними ухаживает, имеет негативные последствия для их здоровья. "Тучные люди меньше пользуются услугами системы здравоохранения", - утверждает профессор Патту. Цель тренингов, которые проходят в Лилле и Руане, заключается в том, чтобы создать условия для снятия их страхов", - заключает Le Figaro.


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