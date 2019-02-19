Количество убыточных предприятий в Минске увеличилось 2 19.02.2019, 18:25

Убыточных предприятий стало на 10,9%.

По подсчетам главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций в столице за прошлый год увеличилось на 10,9% по сравнению с 2017 годом, с 238 до 264.

Их удельный вес среди общего количества столичных организаций также увеличился – с 15,6 % до 17,3 %, cообщает «Белсат».

При этом размеры чистой прибыли столичных организаций составили по итогам 2018 года 3,036 миллиарда рублей, что меньше показателей 2017 года на 26,3%. Сократились и показатели доходов до налогообложения – на 21,6%, до отметки в 4,077 миллиарда рублей. При этом показатели прибыли от реализации выросли на 15,9% – до 6,539 миллиардов.

Рентабельность продаж в прошлом году составила 9,4% против 9,3% в 2017 году, а рентабельность реализованной продукции – 12,1%. Также выросли и объемы выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг организаций столицы в текущих ценах, которая составила 69,796 миллиардов, что на 14,7% больше чем в 2017 году.

Размер себестоимости реализованной продукции также увеличился – на 14,5% до отметки в 54,233 миллиардов рублей.