Гриценко призвал четырех кандидатов в президенты Украины провести дебаты 3 19.02.2019, 23:04

Анатолий Гриценко

Кандидат в президенты Украины считает, что дебаты являются единственным способом отделить профессионализм от популизма.

Лидер политической партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко призвал кандидатов в президенты – лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко, действующего президента страны Петра Порошенко, внефракционного депутата Юрия Бойко и актера Владимира Зеленского – принять участие в открытых дебатах в прямом эфире на центральных телеканалах.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Тернополе 19 февраля.

По его мнению, дебаты являются единственным способом отделить профессионализм от популизма, а реальный план действий от фальши.

"Люди должны понимать, что та команда, которая придет к власти, четко понимает проблемы, стоящие перед Украиной и каждой украинской семьей", – отметил политик.

Он добавил, что кандидаты должны "убедительно показать" свое понимание путей решения этих проблем и представить членов своих команд.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

3 февраля завершился прием документов для регистрации кандидатами в президенты, их подали 90 человек.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Гриценко кандидатом в президенты 15 января. Всего кандидатов 44.