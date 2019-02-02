Расследование: как ЕС спонсирует белорусских пограничников 1 2.02.2019, 12:36

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Иллюстрационное фото

Фото: newsbel.by

Нарушается эмбарго ЕС на поставку оружия в Беларусь.

На сайте проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) появился материал об отношениях ЕС и Беларуси. С одной стороны, Евросоюз запрещает ввозить в Беларусь оружие, потому что здесь авторитарный режим. С другой стороны, ЕС тратит миллионы на вооружение служащих на границе страны. Kyky публикует полный перевод статьи.

Европейский союз профинансировал покупку оборудования для наблюдения и патрулирования (камеры наблюдения, патрульные машины, рации) для беларуских пограничников на сумму больше двух миллионов евро. При этом их пограничная служба замешана в нарушениях прав человека, об этом свидетельствует исследование финансируемых ЕС тендеров, которое провели DanWatch и OCCRP.

Почти четверть века Александр Лукашенко сохраняет жесткий контроль над Беларусью. Его авторитарная политика ограничивает действия оппозиции, свободу слова и независимые СМИ. Беларусь остается единственной европейской страной, где действует смертная казнь.

Независимые правозащитные организации выступили с резкой критикой нарушений прав человека беларуским правительством. Некоммерческая организация Human Rights осудила нарушения прав человека в 2017 году, назвав суровый разгон уличных акций «самой широкой волной арестов мирных демонстрантов с 2010 года». «Жесткие законодательные ограничения в отношении СМИ, НГО, политических партий и общественных собраний остались в силе».

По словам Специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси Миклоша Харасти, «Беларусь по-прежнему руководствуется глубоко укоренившейся репрессивной правовой базой, которая усугубляется циклически повторяющимися волнами массовых репрессий против тех, кто пытается отстаивать свои права человека».

Это одна из причин, почему ЕС ввел для Беларуси эмбарго на поставку оружия – там оно может быть использовано в ходе политических репрессий. Эмбарго, действие которого в последний раз продлили в феврале 2018 года, запрещает продажу, поставку, передачу и экспорт любого оружейного оборудования, а также его финансирование. Однако, стремясь обуздать миграцию, ЕС все же поставил оборудование для усиления пограничного контроля властям стран, расположенных вдоль его восточных границ. В том числе, и Беларуси: в период с 2015 по 2017 год эта страна получила от ЕС оборудование на сумму более двух миллионов евро, чтобы лучше досматривать въезжающих и выезжающих людей.

Госпогранкомитет Беларуси обвиняется в том, что сыграл свою роль в репрессиях против критиков режима – преследовании правозащитников и активистов, которые пытались въехать или выехать из страны. К тому же погранкомитет обвиняется в отправке беженцев обратно в руки правительств, которые их подавляют.

Видеоролики, размещенные на собственной YouTube-странице Комитета, доказывают, что пограничники жестко задерживают группы людей, которых считают нелегальными мигрантами. Правозащитники утверждают, что ЕС может косвенно способствовать этим нарушениям. «Мы видели нарушения прав человека, связанные с надзором в Беларуси, и мы видели нарушения прав просителей убежища и мигрантов. ЕС жертвует правами человека, стремясь ограничить доступ мигрантов и беженцев в ЕС. Это тревожная тенденция», – сказал Джошуа Франко, старший научный советник Amnesty International, занимающийся вопросами прав человека.

Тоталитарная инфраструктура

Оборудование было доставлено в рамках программы ЕС. Эта программа направлена на укрепление потенциала местных властей по наблюдению вдоль границы между Беларусью и Украиной. Её цель – предотвращать проникновения мигрантов на территорию ЕС. Международная организация по миграции закупила оборудование для наблюдения и патрулирования у беларуских и российских охранных компаний. Мартин Лемберг-Педерсен, доцент Ольборгского университета Дании, провел обширное исследование политики ЕС по снабжению стран, не входящих в ЕС, оборудованием для пограничного контроля. «Тип поставляемого оборудования не различает гражданина, мигранта или беженца», – сказал он. – «Он используется не только для нападения на беженцев и мигрантов – это тоталитарная инфраструктура, которая дает таким режимам, как в Беларуси, возможность наблюдать за всеми людьми в пределах своих границ, включая собственных граждан. А в Беларуси этот режим с давних пор нарушает основные права, которые, по утверждениям ЕС, они отстаивают».

Франко из Amnesty International утверждает, что ЕС обязан добиться того, чтобы его усилия по пограничному контролю не нарушали права человека. Сделать это можно по-разному: «Если оборудование будет доставлено прямо к границам, есть риск отпугивания просителей убежища», – сказал Франко. «Ну а внутренние репрессии и слежка за людьми запугивают гражданское общество. Все это проводится в тайне, и тот факт, что люди не могут знать, в какой момент времени они находятся под наблюдением, заставляет их подвергать себя самоцензуре».

В ответ на запросы журналистов пресс-секретарь Погранкомитета Антон Бычковский заявил, что охранники не выходили за свои полномочия при досмотре лиц, въезжающих в страну или выезжающих из страны. «Сотрудники пограничной службы действовали в рамках закона в соответствии с установленными процедурами, которые входят в их компетенцию», – написал он в электронном письме. «Это распространенная практика пограничной охраны в Европе и в мире. Дальнейшие проверки и решения по каждому конкретному случаю не входят в компетенцию пограничной службы». Бычковский также отметил, что оборудование, финансируемое ЕС, использовалось только вдоль беларуско-украинской границы.

Обработка мигрантов – это «забота»

У Беларуси есть сухопутная граница с Польшей, страной ЕС, и в течение многих лет она [Беларусь] служила транзитной страной для беженцев, отправляющихся в Европу в поисках убежища. Многие приезжают из России, особенно из Чечни.

В мае 2018 года Погранкомитет разместил на своём канале в YouTube видео, в котором были показаны офицеры, задерживающие группу афганских и индийских мигрантов. Мигранты незаконно въехали в Беларусь из России в попытке проникнуть в ЕС. Видео показывает, как агрессивно пограничники задерживают мигрантов в ходе операции, проведенной в сотрудничестве с ФСБ России.

В другом видео, опубликованном в апреле 2018 года, беларуский пограничник бежит к машине на отрезке дороги недалеко от Минска. Пассажиры автомобиля значатся в подписи видео как мигранты, но они кажутся безоружными. С поднятым пистолетом пограничник кричит мигрантам, чтобы они показали ему свои руки. Затем он разбивает окно машины пистолетом. Людей вытаскивают из машины, надевают на них наручники и приказывают лежать на обочине.

«Эти видео пугают», – сказал Лемберг-Педерсен, добавив, что эти кадры должны «вызывать беспокойство» у лидеров ЕС. «Если именно так беларуская пограничная служба действует против мигрантов, то ЕС и его члены устанавливают режим, который демонстрирует собой практику контроля мигрантов и беженцев «сначала стреляй, а потом спрашивай».

Антон Бычковский из Погранкомитета оправдал поведение пограничников, назвал его законным и сказал, что они действовали, полагая, что машина перевозила жертв торговли людьми. «Что касается видео с задержанием людей в машине, беларуские офицеры действовали в строгом соответствии закону, поскольку пограничники располагали информацией о совершении серьезных уголовных преступлений, связанных с нелегальной миграцией и торговлей людьми», – написал он. «До начала расследования (опроса задержанных) было невозможно определить, кто жертва, кто организаторы и их посредники этого ужасного преступления».

Возвращение в опасность

Мигранты в этих видео не одиноки. Судя по данным Amnesty International, в Беларуси отсутствует «функционирующая система предоставления убежища, и она неоднократно передавала лиц, обращающихся за международной защитой, властям стран, где они подвергались реальной угрозе пыток или других видов жестокого обращения». Беженцы из Чечни, где правозащитные организации и СМИ фиксировали пытки и ликвидацию людей, также подвергались грубому обращению со стороны беларуских пограничников.

OCCRP и DanWatch рассмотрели два случая, когда беларуские пограничники не обращали внимания на просьбы о предоставлении убежища от чеченских беженцев. Вместо этого они возвращали их в Россию. Со слов Жозефины Либл, главы международной адвокатуры в Европейском совете по делам беженцев, эта практика прямо нарушает международное законодательство о беженцах. В свою очередь оно предусматривает следующее: государства должны разрешать людям, ищущим защиту в пределах своих границ, регистрировать просьбы о предоставлении убежища. «Возвращение чеченцев российским властям – это нарушение принципа «невозвращения», основного положения международной защиты беженцев и прав человека», – сказала Либл. Этот принцип запрещает отправлять просителей убежища обратно в их страну, если есть основания полагать, что им грозят преследование или пытки. «Пусть нам неизвестны точные обстоятельства дела, практика передачи беларускими пограничниками чеченцев российским властям без возможности получить убежище в Беларуси нарушает принцип невозвращения», – сказала она.

Нарушение собственного эмбарго?

Эксперты считают, что, поставляя оборудование для наблюдения и патрулирования беларуского режима, ЕС может нарушить собственное эмбарго.

Эмбарго ЕС в отношении Беларуси, которое датируется 2011-м годом, запрещает экспорт, поставку, продажу или финансирование оружия и оборудования, которые могут быть использованы для внутренних репрессий. Оборудование, на которое наложено эмбарго, включает в себя транспортные средства, предназначенные для перевозки заключенных, оборудование ночного видения и тепловизора, а также колючую проволоку. Последнее эмбарго было обновлено в феврале 2018 года.

Самые сложные поставки – это камеры инфракрасного наблюдения, потому что эмбарго ЕС как раз запрещает поставку «оборудования ночного видения и тепловизора» в Беларусь. Камеры, которые в соответствии с документацией могут обнаружить людей на расстоянии до 110 метров, были поставлены по контракту на сумму почти 381 тысяч евро с российской охранной компанией.

«Камеры инфракрасного наблюдения могут нарушить эмбарго. Это зависит от технических особенностей поставляемого оборудования, так как они обеспечивают ночное видение или наблюдение при слабом освещении», – отмечает Питер Данссерт, эксперт по логистике торговли оружием и обороны в Международной информационной службе мира. Данссерт был консультантом как в ЕС, так и в ООН.

Другой аналитик по обороне, Джон Хоукс из британского оборонного исследовательского агентства Jane's, тоже сказал, что ждет, когда камеры инфракрасного наблюдения попадут под эмбарго. «Я бы сказал, что устройство, названное как «IP-камеры видеонаблюдения с инфракрасным освещением», может оказаться в рамках классификации «ночное видение, тепловизионное оборудование и усилители изображения», – написал он. «Однако нужна более чёткая идентификация оборудования».

ЕС: фокус на усилении безопасности

Журналисты спросили Европейскую комиссию, не угрожает ли поставка оборудования ЕС беларуским пограничным властям внутренним репрессиям или нарушениям прав человека в отношении беженцев.

В своем электронном письме Алсео Смерилли (пресс-секретарь Европейской политики соседства и переговоров по расширению и вопросам иностранных дел и политики безопасности ЕС) сказал, что программа, известная как SURCAP II направлена на пресечение торговли людьми и контрабанды – равно как и миграции.

Он подчеркнул, что в программу был включен тренинг по правам человека. Они хотят убедиться, что пограничники, получившие оборудование, знали, как уважать права мигрантов. «Основное внимание в программе SURCAP II уделяется повышению уровня безопасности на беларуско-украинской границе, особенно в отношении нелегальной миграции, контрабанды товаров (алкоголь, табак и наркотики), торговли людьми и организованной преступности», – сказал он. «Проект также продвигает уважение прав человека, и в том числе мигрантов, просителей убежища, жертв торговли людьми и контрабанды людей. В ряде государств-членов ЕС провели тренинги и ознакомительные поездки, чтобы изучить лучшие практики ЕС по работе с нелегальными мигрантами».

Однако Лемберг-Педерсен утверждает, что существует противоречие между заявленной поддержкой ЕС прав человека и его действиями в последние годы. «Критика политики ЕС по поставке оборудования для пограничного контроля полицейским государствам или государствам с плохой репутацией в области прав человека не нова», – сказал он. «Но вместо того, чтобы прекратить поддержку, в последнее десятилетие европейские страны решили усилить её целому ряду проблемных режимов – таких как Египет, Ливия, Алжир, Марокко, Турция и Саудовская Аравия. Это выглядит ужасно – как ширма: ЕС, с одной стороны, говорит об основных правах, но при этом все глубже вовлекается в работу со странами и режимами, которые действуют в прямом нарушении этих же прав», – добавил он.