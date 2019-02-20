Погоны хамству не помеха Кирилл Живолович, «Белгазета»

20.02.2019, 14:24

Владимир Макаров

Заявления пресс-секретаря Минобороны вынуждают задумываться.

Своими отточенными умениями крепко связать между собой топор с винтовкой в очередной раз блеснул начальник управления информации, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны полковник Владимир Макаров.

«Почему вы в армии-то не служили, а? Неужели вы стесняетесь своей сексуальной ориентации?» - столь неожиданными по форме и содержанию встречными вопросами на прошлой неделе ответил корреспонденту «Нашай Нiвы» официальный представитель Минобороны.

В телефонном общении с журналистом, аудиозапись которого имеется в открытом доступе, 63-летний специалист демонстрирует уверенность защитника Бобруйской крепости от вражеских заокеанских захватчиков: «У нас соблюдается законодательство до буквы, мы не американцы, у нас нет никакой дискриминации».

Такая аргументация из уст настоящего полковника прозвучала на просьбу прокомментировать появившуюся на одном из крупнейших российских интернет-ресурсов информацию о том, что Беларусь якобы недавно предлагала провести у себя военные учения со странами НАТО, а также выразила готовность разместить на нашей территории американских специалистов.

Кто именно предлагал, кому, когда и зачем, в этой публикации уточнялось расплывчато и не очень убедительно, потому и потребовались разъяснения компетентного человека, обладающего статусом для такого рода комментариев. Но вместо того, чтобы ответить по существу, тезка пистолета решил проверить на прочность броню своего собеседника рассуждениями на вольную тему, на что в какой-то момент беседы получил вполне уместный вопрос: «Вы что, дурак?».

Дураком Владимир Макаров, конечно, не является, поскольку не могут ведь в столь серьезном ведомстве, как Минобороны, держать на ответственных постах дураков, да еще и в таком почтенном возрасте. Наверняка пресс-секретарь весьма значимого и важного учреждения обладает нужными качествами и профессиональными умениями. Однако хамоватыми и не слишком уместными заявлениями идеологически подкованный посреди Уральских гор специалист отмечался и ранее.

Уроженец российского Челябинска, который в свое время считался зауральским Чикаго, образование получил в Свердловском высшем военно-политическом танково-артиллерийском училище, позже окончил Гуманитарную академию Вооруженных сил России, служил замполитом в Беларуси и на Кубе.

В качестве подарка судьбы Макаров получил возможность послужить на благо белорусского государства, но временами все равно ностальгировал по уральским пельменям и был замечен как автор удивительных заявлений и комментариев с намеками на исключительную прелесть башкирских сказок и тульских самоваров.

Выдержки из текстов и цитаты из заявлений нынешнего пресс-секретаря Минобороны неоднократно разлетались по СМИ и соцсетям в качестве карикатурных иллюстраций и не очень смешных мемов.

Чуть более года назад он довольно своеобразно интерпретировал перспективы развития взаимоотношений Беларуси с Россией в рамках ОДКБ, что вызвало много неверных суждений и породило массу неоднозначных оценок в обществе. Именно этот человек жаловался на бизнесменов и предпринимателей, не желающих отлучаться на военные сборы по первому требованию.

Это он называл радикалами и нацистами людей, которым не по душе регулярные военные парады.

Это Макаров давал смешные разъяснения тому, по каким причинам танк на полном ходу врезался в столб на пр. Независимости в Минске.

Это он отвечал журналистам в письменном виде о том, что никакой дедовщины в белорусской армии не существует.

Это он на начальном этапе называл «слухами и домыслами» информацию о гибели солдата-срочника в военной части под Борисовом.

Это также он нелепо опровергал информацию о хищениях оружия в воинской части в Барановичах, что позднее было подтверждено официально.

Это Макарову принадлежат слова о том, что «мы готовимся к войне» в сумбуре с уничижительными характеристиками в отношении конкретных стран. Это ему принадлежат словесные обороты в адрес своих оппонентов из разряда «политические гермафродиты» и «юноши с утраченным мужским началом».

Временами заявления пресс-секретаря Минобороны вынуждали задумываться даже о том, не является ли именно он главой ведомства? Теперь вот дошло и до плосковатых шуточек со скабрезными намеками, за которые, по-хорошему, в любом приличном обществе и уж тем более в окружении военных спрашивают быстро и однозначно. Стоит также признать, что откровенное хамство и неразборчивость в суждениях присущи не только представителям Минобороны, обладающим зарубежными корнями, некоторые из которых давно попутали кисельные берега со своими должностными обязанностями.

Не только журналисты во время общения с представителями госорганов, но и практически любой гражданин нашей страны имел в своей практике опыт общения с инопланетянами, которые почему-то считают, что могут под прикрытием служебных удостоверений, да еще и с абсолютной душевной легкостью нести чушь и ахинею вперемешку с унизительными репликами и оскорбительным отношением к вопросам по существу.

Кирилл Живолович, «Белгазета»