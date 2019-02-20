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Видеохит: Американская поп-певица повторила рекорд The Beatles

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  • 20.02.2019, 18:28
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Ариана Гранде

Ариана Гранде заняла первые три строчки музыкального чарта Billboard Hot 100.

Американская певица Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles, попав сразу на три верхние позиции музыкального хит-парада Billboard Hot 100, пишет liga.net.

В первую тройку вошли композиции из ее нового альбома "Thank U, Next" - "Break Up With Your Girlfriend, I am Bored" (возглавила сотню лучших песен), "7 Rings" и "Thank U, Next".

Группа The Beatles установила аналогичный рекорд в 1964 году. В топ-3 чарта Billboard Hot 100 вошли тогда песни "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout" и "Do You Want to Know a Secret". 55 лет никто из исполнителей не мог занять три первых строчки чарта.


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