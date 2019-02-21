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Военный атташе Венесуэлы в ООН перешел на сторону Гуаидо

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  • 21.02.2019, 11:33
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Хуан Гуаидо
Фото: Bloomberg

Президента Венесуэлы поддерживает все больше военных.

Военный атташе Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос признал президентом страны Хуана Гуаидо. Об в этом в Twitter сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Военный атташе Венесуэлы в ООН полковник Педро Чиринос объявил об официальном признании Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он выбрал демократию для венесуэльцев», — написал он в Twitter.

Как сообщал сайт Сharter97.org, президент США Дональд Трамп призвал военных Венесуэлы поддержать Хуана Гуаидо или «все потерять».


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