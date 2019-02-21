Военный атташе Венесуэлы в ООН перешел на сторону Гуаидо 2 21.02.2019, 11:33

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Хуан Гуаидо

Фото: Bloomberg

Президента Венесуэлы поддерживает все больше военных.

Военный атташе Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос признал президентом страны Хуана Гуаидо. Об в этом в Twitter сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Военный атташе Венесуэлы в ООН полковник Педро Чиринос объявил об официальном признании Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Он выбрал демократию для венесуэльцев», — написал он в Twitter.

Venezuela’s military attaché to the United Nations, Colonel Pedro Chirinos, has announced his official recognition of Juan Guaido as Interim President of Venezuela. He has chosen democracy for Venezuelans over Maduro’s tyranny. https://t.co/NBtdGBrKot — John Bolton (@AmbJohnBolton) 20 февраля 2019 г.

Как сообщал сайт Сharter97.org, президент США Дональд Трамп призвал военных Венесуэлы поддержать Хуана Гуаидо или «все потерять».