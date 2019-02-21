Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией

Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией1
- 21.02.2019, 21:33
Граница будет закрыта в ночь на пятницу вплоть до последующих распоряжений.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией. Об этом сообщает Euronews.
По его словам, граница будет закрыта в ночь на пятницу вплоть до последующих распоряжений. Накануне венесуэльской армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов - Арубой, Бонайре и Кюрасао.
Эти меры связаны с планами венесуэльской оппозиции обеспечить поставки в страну гуманитарной помощи.
Напомним, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы разрешить поставки гуманитарной помощи в страну. Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро называет гуманитарную помощь США и других стран, которые его не признают, подачками, в которых Венесуэла не нуждается.